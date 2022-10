Postergaron la definición por las salidas de Claudio Kielmasz

El único condenado por el Triple Crimen de 1997 pidió una vez más salir de la cárcel, pero los informes de los psicológos no conformaron al juez encargado de resolver y se ordenaron nuevas pruebas. Claudio Kielmasz, de momento, seguirá preso cumpliendo cadena perpetua. La querella y la Fiscalía se oponen en forma tajante a que reciba beneficios.

El magistrado consideró que son necesarias nuevas pericias psiquiátricas e informes penitenciarios. Definió así que la concesión o no del beneficio (que está reconocido en la Ley de Ejecución de Penas N° 24.660 incluso para personas condenadas a prisión perpetua) será materia de análisis en una próxima audiencia.

Fuentes judiciales afirmaron que los jeces de Ejecución no deben contemplar solo el tiempo de pena cumplido por el preso, o su conducta dentro del penal, sino también que las evaluaciones psicológicas sugieran el beneficio. "No se trata de tiempo cumplido, sino de que los informes permitan estimar que no habrá reincidencia, que el condenado acepta su culpa y busca modificar su conducta", aseguró un magistrado a LM Cipolletti.

El juez Romera, al analizar el caso de Kielmasz, concluyó que de momento no hay seguridad en ese aspecto. En función de los informes positivos de la cárcel de Senillosa, donde está preso, tampoco rechazó el pedido.

Kielmasz está preso desde los 23 años, tras ser condenado por el femicidio de Paula y María Emilia González y su amiga Verónica Villar. Fue el único sentenciado por el crimen que conmocionó a la ciudad.