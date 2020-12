Pratto llegó a Rotterdam y posó con un hincha de Fayenoord

Lucas Pratto llegó a Rotterdam y en las próximas horas fichará para el Feyenoord holandés. El ex delantero de River , arribó hoy a destino, donde posó con un hincha y una bufanda con los colores de su nuevo club.

A Pratto le costó volver a meterse en el once inicial de River, después de la Copa Libertadores 2018 y pese a intentarlo con espero y compromiso, no convenció al técnico Marcelo Gallardo. Para cambiar el aire, el Oso tomó la decisión de emigrar al futbol europeo. El delantero no dio declaraciones antes de partir a Holanda y se espera que hable y se despida de los hinchas riverplatenses, cuando concrete su vínculo con Feyenoord.