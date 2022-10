Preocupa en Neuquén la falta de parches anticonceptivos

La inestabilidad económica que atraviesa el país y los vaivenes en los tipos de cambio de la moneda se traducen en un impacto real en la vida cotidiana de los neuquinos que, en muchos casos, no pueden acceder a productos que forman parte de sus consumos básicos. En las farmacias, por ejemplo, hay una provisión intermitente de algunos artículos, como los parches anticonceptivos, que muchas mujeres deben renovar mes a mes para evitar embarazos no deseados. Por eso, ahora deben recurrir a otras estrategias para sostener estos cuidados.

A diferencia de los anticonceptivos orales, que exigen una toma diaria de una cápsula, los parches anticonceptivos se colocan en alguna parte del cuerpo y se renuevan una vez al mes. Se trata de una alternativa más práctica para las mujeres de edad fértil que no suelen tener el hábito de tomar una pastilla de forma diaria, y que eligen este método para garantizar la prevención de embarazos no deseados. Hoy, ante la falta de stock, deben buscar otras alternativas para sostener el cuidado.

Si bien los parches son un método que ha ganado popularidad entre las mujeres, el Ministerio de Salud de la provincia no incluye este producto dentro de la canasta de anticonceptivos que se entregan de manera gratuita en los hospitales y centros de salud. En cambio, sí se ofrecen anticonceptivos orales, dispositivos intrauterinos (DIU) y los implantes subdérmicos, también conocidos como chips, que se colocan debajo de la piel y tienen una duración más prolongada.

Cristian Dalú, referente del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la provincia, explicó que el implante es uno de los métodos más demandados en todo el territorio provincial porque se trata de una opción que dura tres años y que no tiene efectos adversos, "más allá de una reacción alérgica en el lugar donde fue colocado". A su vez, agregó que no es necesario acordarse de tomar una cápsula todos los días, por lo que las adolescentes y jóvenes, de entre 13 y 25 años, suelen optar por esta alternativa.

Recordó que cualquier método es supervisado por profesionales de la salud, que les recomiendan a sus pacientes regresar a los centros de atención en caso de que noten señales de alarma, como el sangrado abundante. Sin embargo, señaló que la suspensión de la menstruación es parte de los efectos de este tipo de implantes, por lo que no hay que preocuparse si eso ocurre.

Por otra parte, agregó que los médicos suelen recomendar anticonceptivos orales o DIU a las mujeres de más de 24 años, aunque se siguen colocando implantes subdérmicos a aquellas que lo soliciten porque consideran que éste es el método más adecuado.

Dalú explicó que los parches anticonceptivos no se entregan de manera gratuita en los centros de salud. Sin embargo, los afiliados al Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) tienen una cobertura total de estos productos en caso de que sean recetados por un profesional de la salud.

Desde la obra social provincial confirmaron a LMNeuquén que la cobertura para este tipo de productos es del 100%. Sin embargo, aclararon que no hacen entrega de parches en las sedes del ISSN. Por el contrario, los afiliados deben llevar su receta para acceder a la cobertura en las farmacias, algo que muchas veces resulta imposible por la falta de stock de las propias droguerías.

Desde el Ministerio aclararon que no hay riesgos en la salud por cambiar el uso de parches anticonceptivos y reemplazarlos por otro método de protección en caso de que se produzca una falta de stock. "El riesgo de suspenderlo es sólo la posibilidad de un embarazo no deseado", sostuvo Dalú, por lo que aconsejó elegir otro método de protección en caso de que no haya parches disponibles. Por ejemplo, el uso de preservativos en los meses que no esté el parche colocado.

"Si se discontinúa el uso, lo que va a ocurrir es un embarazo pero no ocasiona problemáticas hormonales. Los posibles efectos adversos se dan cuando el parche está colocado porque las hormonas producen algunas cuestiones, como secreciones mamarias o supresión de la menstruación", detalló.

El profesional recordó la importancia de elegir el método más adecuado para el cuerpo de cada mujer y su estilo de vida a partir del asesoramiento de un médico. Por eso, recordó que se pueden hacer consultas gratuitas en todos los centros de salud de la provincia para conocer los métodos disponibles, sus ventajas y los posibles efectos.

Aunque Dalú advirtió que el Ministerio decidió no sumar los parches a su canasta porque consideraron que se trata de un método con un mayor volumen de efectos adversos, son muchas las mujeres que eligen esta alternativa para prevenir embarazos no deseados y que afrontan ahora la falta de stock en las farmacias. Por eso, se dirimen entre la decisión de pasarse a otro método anticonceptivo de forma permanente o de cubrir los meses sin disponibilidad con otro recurso temporal, hasta que los parches vuelvan a estar en venta.