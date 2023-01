Preocupación por jóvenes que saltan del puente en el Paseo Costero

"En los días de mucho calor se suman varios jovencitos menores de edad, lo cual es un problema porque uno les llama la atención, pero eso llega a saco roto. No hacen caso y se siguen tirando. Lo han hecho adelante mío el sábado, cuando fui a hacer prevención", dijo indignado, en una nota con Telefe Neuquén.

"Hablé con cada uno, les expliqué que eso no corresponde y me decían que cuál era el problema, que ellos estaban teniendo cuidado. No entran en razón", añadió. "Son chicos que no superan los 17 años y que pasan toda la tarde en grupo pero sin el acompañamiento de un adulto. Los días de mucho calor aparecen en banda y en banda se tiran", precisó.

"La verdad es que cuando te descuidás, se te tiran tres o cuatro en banda. La verdad es que es muy peligroso, abajo hay hierros, poca profundidad. Realmente lo que hacen está muy mal. Si fuera profundo, igualmente está prohibido", explicó. "No es una forma de distraerse", postuló.

"A veces desatendemos el pelotero, un lugar al que van muchos pequeños debajo del puente, para ir a atender arriba. Se tiran de los dos lados y por ahí pasan también botes a remo, gente nadando. Ellos no miran, se tiran directamente a ciegas. Lo toman como una diversión, pero el peligro es constante", recalcó.

Rambado explicó que los guardavidas y quienes integran el operativo balnearios no tienen poder de policía. "Sí hacemos prevención", aclaró. "A través del silbato les avisamos que eso no corresponde, que no se puede hacer", agregó. "La posta policial mucho más no puede hacer, esto es competencia de Recursos Hídricos. Nosotros avisamos de esta situación y hasta hicimos una propuesta de hacer un enrejado en alto que obviamente va a interrumpir la fotografía, pero bueno, no tenemos otra manera de cubrir. Igualmente no hemos tenido respuesta del área de competencia", planteó.

"En algún momento va a pasar algo y recién ahí vamos a tomar conciencia. Ojalá que estar comunicando esto sirva para que no suceda algo mayor. Más de lo que hacemos no podemos hacer, si Recursos Hídricos no nos da una respuesta", concluyó.