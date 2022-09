Presentan libros con historias de veteranos de la guerra de Malvinas

A las 19 horas en el Auditorio Macky Corbalán, la sección Neuquén de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) presentará el libro Malvinas 40 Años que reúne testimonios de ex combatientes y veteranos de Malvinas afiliados al sindicato. La presentación estará a cargo del secretario de Cultura de UPCN Neuquén, Luis Tapia, e integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de la provincia de Neuquén.

"Se trata de la séptima edición de este libro que incluye más de 30 relatos contados en primera persona por ex combatientes, veteranos y enfermeras. También la edición incluye un capítulo con el relato de los hijos de los ex combatientes, en el que cuentan cómo viven ellos esto de ser hijos de ex combatientes, es una forma de visibilizar como atravesó la familia ese tiempo", explicó Tapia.