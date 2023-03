Presentó un certificado trucho para ir a ver a la Selección y terminó despedida

"Le mando un saludo a Roly (Santacrocce), el jefe, de Central, se está enterando por la tele. Al lugar llegó un certificado médico, pero estoy bien, estoy joya, estaba con una diarrea pero ya está, te juró que se cortó", dice entre risas.

En su corta entrevista, la joven afirmó: "Mágicamente aparecí acá en el Monumental con mi amiga y digo ¿qué onda? ya está".

"Roly, te juro que trabajo doble todo el año, pero dejame disfrutar ser campeones del mundo", continúa relatando la joven entre risas. Siguiendo la broma, el periodista le pregunta si no le preocupa el telegrama. "Eso es un problema de mañana, hoy somos campeones del mundo", dijo Huilen para cerrar la nota.

Empleada municipal presentó un certificado trucho.mp4

Lo cierto es que al otro día el telegrama efectivamente llegó. "Lógicamente no trabaja más en el Municipio, rápidamente ni bien me enteré de lo que había pasado", contó Roly Santacrocce quien no es solamente su jefe, si no que también es el Intendente de Funes.

"No va trabajar con nosotros, me duele mucho, es la hermana de mi secretario privado, una chica joven, que estaba cumpliendo con un trabajo muy importante y lo hizo durante la pandemia, entró durante mi gestión", agregó el jefe comunal este viernes en una entrevista con el programa "Todos en la Ocho".

"Son una generación muy difícil de explicar. Me dolió porque es una chica que aprecio, pero cometió un grave error y a veces los errores se pagan", reflexionó el intendente.

Luego de la polémica que produjo su escapada, la joven salió a dar su versión de los hechos en Instagram. "Ante los hechos de público conocimiento, pido disculpas al intendente de Funes. Hice una broma a las cámaras y nunca pensé que iba a tener tanta repercusión", se lamentó Huilen.

Según explicó en una historia de Instagram, tenía permiso para viajar a ver el partido porque había cambiado el día con una compañera de trabajo. "No quise generar esta controversia, sé lo difícil que es tener un trabajo en estos tiempos", concluyó.