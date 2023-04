PreViaje en los destinos de Neuquén: los rubros en los que hay descuentos

En diálogo con LMN, Mercedes de Pireco, una agencia de turismo de San Martín de los Andes, contó que la preventa de excursiones para el periodo de este PreViaje no es significativa. No obstante, aclaró que habitualmente la dinámica que se impone con el programa no es la reserva de excursiones en la instancia de preventa, sino la compra de las mismas con el reintegro de otros servicios como alojamiento y transporte, que sí se suelen adquirir en primer lugar.

"Estamos teniendo muchas consultas pero no es una cosa tremenda. Creo que este PreViaje salió muy sobre la hora y con muy pocos días de margen para poder planificar un viaje", advirtió. "La realidad es que tenemos muchísima más demanda para la temporada de invierno -para agosto, de esquiadores-, que para las semanas que abarca el PreViaje", indicó.

"No sé qué nivel de demanda tendrán los alojamientos. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que la mayoría de la gente no contrata tanto excursiones y traslados. Lo que hacen es pagar eso con el saldo a favor que les queda del alojamiento. Yo cobro un montón luego con la tarjeta del PreViaje", explicó.

San Martín de los Andes turismo 1 de enero En Neuquén, el rubro hospedaje es el más requerido para el PreViaje. Federico Soto

Luego de aclarar que debido a la inestabilidad económica que sacude a la Argentina, los precios varían semana a semana, Mercedes detalló que la actualmente el costo de las excursiones terrestres oscilan entre los 10 mil y 13 mil pesos por persona. En esta categoría se incluyen Ruta de los Siete Lagos, Lago Huechulafquen y Volcán Lanín, Hua Hum - Yuco y Cascada de Chachin, Quila Quina.

La agente de turismo destacó que hay mucho interés en las caminatas con raquetas de nieve en Chapelco, que en estos días se comercializa a 11 mil pesos por persona. En ese sentido, comentó que algunos se arriesgan reservar la excursión con el PreViaje para fines de junio, aún sin tener certeza de cuándo abrirá sus puertas el centro de esquí y, sobre todo, si las nevadas acompañarán en esa época.

Por otro lado, en Caviahue, la agencia Norambuena Turismo tiene propuestas para salidas sin nieve con 4x4 más trekking hasta cráter volcán Copahue, por 10 mil pesos por persona. Las tarifas actuales para paseos en 4x4 por el Salto y cascadas del Agrio o Laguna Hualcupen y valle las lecheras, rondan los 7 mil pesos, mientras que la recorrida por Copahue y las máquinas tiene un costo de 8 mil pesos. Este prestador está calificado como "actividades complementarias de apoyo turístico", por lo que el tope de reintegro por contratación es de 5 mil pesos.

¿Qué impacto tiene el programa en alojamiento?

La respuesta de los prestadores es disimil, pero en general, más allá de la performance de programa en esta ocasión, todos acuerdan que la iniciativa es positiva.

Desde San Martín de los Andes, Isidro de Cabañas Aitué advirtió un corrimiento de la demanda de mayo hacia junio, debido al programa. "A nosotros nos vino bien. En general, junio es nuestro mes más bajo. Ahora se desplazó la demanda de mayo para concentrarse en el periodo del PreViaje, del 25 de mayo al 30 de junio. En comparación con otros años, este junio será excelente. De la misma manera, este mayo viene más flojo que en temporadas anteriores", analizó. "En una de esas, repunta y el pasajero que suele venir en mayo, lo sigue haciendo o tal vez corrió su viaje para junio. De todos modos, la evaluación es positiva, como todas las ediciones del preViaje", remarcó.

"Para todo lo que es cabaña para dos personas tuvimos muy buen demanda. Las cabañas grandes, para más personas, prácticamente no están siendo solicitadas", dijo al observar que las parejas o duplas de amigos conforman el perfil más habitual de los turistas para esta edición del programa y que en la mayoría de los casos las estadías son de "cuatro noches como máximo".

El precio de los monoambientes para dos personas en Aitué tiene un costo de 16.500 pesos diarios, mientras que las cabañas para cuatro, tienen un valor de 24 mil pesos por día.

Por su parte, Sebastián de cabañas Woodland contó que el programa de incentivo para el turismo no tuvo mucha repercusión en su emprendimiento. "Tenemos muchas consultas pero no muchas reservas. Esta época no es muy atractiva: el clima es malo y el cerro no abrió", planteó, antes de precisar que el costo de una cabaña para cinco personas en su establecimiento tiene un valor de 35 mil pesos por día.