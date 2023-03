Primer paso positivo en La Visera

Otamendi fue ordenado y tuvo mucha entrega física para achicar espacios. En ofensiva apenas una linda jugada entre Diego Martínez y Axel Pereyra que encontraron espacios entre los lungos centrales locales: Lautaro Brienzo y Ezequiel Ferreyra.

La ventaja

Con la misma intención salió la formación de Christian Lovrincevich a jugar el complemento. El gol llegó desde un tiro libre en forma de centro que ejecutó Pettineroli desde la derecha pasado al segundo palo para la llegada de Berra que bajó la pelota hacia el centro del área y encontró a Cabral para anticipar la marca y desatar el festejo.

Entre el calor y lo que habían corrido hasta allí los equipos, llegaron los cambios, el trámite se hizo cortado y en el local ganaron los nervios al momento de controlar la pelota.

Con más empuje que claridad, Círculo Deportivo se adelantó en el campo, en segundas jugadas dentro del área pudo haberlo empatado, con Cristian Taborda primero, con Ezequiel Denis después, pero la tarde noche terminó siendo feliz y justa con el que más intentó de los dos.

Un primer paso positivo para Cipo que le permite avanzar hacia la primera salida de todas que será el fin de semana a General Cerri para chocar con Sansinena.

Síntesis

Cipolletti 1

Rafael Ferrario

Ezequiel Carmona

Ezequiel Ferreyra

Lautaro Brienzo

Leandro Wagner

Maxi Amarfil

Manuel Berra

Fernando Pettineroli

Alex Díaz

Guillermo Funes

Favio Cabral

DT: C Lovrincevich

D Otamendi 0

Federico Tursi

Víctor Vedda

Guillermo Pfund

Gabriel Ferro

Damián Schvindt

Néstor García

Lucas Verón

Joaquín Bassani

Braian Heredia

Axel Pereyra

Diego Martínez

DT: Pablo Semeniuk

Gol: ST 25’ Cabral (C).

Cambios: ST inicio Carlos Roseli por Vedda (O), 11’ F Rosendo Bassani (O), Elvis Hernández por Carmona (C) y Laureano Doello por Funes (C), 20’ Facundo Cozzi por Schvindt (O) y Cristian Taborda por Martínez (O), 29’ Ezequiel Denis por Verón (O), 35’, Santiago Jara por Díaz (C), Luis Dezi por Cabral (C), 45+3’ Franz Shultz por Pettineroli (C).

Arbitro: Fernando Marcos, Bahía Blanca.

Estadio: La Visera, Cipolletti.

Picó en punta

Cipolletti fue el único de los equipos de la zona 1 que logró sumar los tres puntos en el arranque. La victoria de Cipo en La Visera ante Deportivo Otamendi se destaca entre los unánimes empates entre los rivales.

El sábado, en Bahía Blanca, Villa Mitre no pudo sacar diferencias ante Liniers. El duelo de vecinos se fue sin goles en El Fortín. También en la provincia de Buenos Aires, Santamarina en Tandil repartió puntos con Sansinena (próximo rival de Cipo) después del 1 a 1.

Ya en domingo, el debutante Germinal de Rawson tuvo mucho público en las tribunas y empató con el candidato Olimpo 1 a 1.

Ahora, de cara a la próxima que será el fin de semana, Cipo visitará a Sansinena sin Manuel Berra, expulsado, y habrá que seguir la recuperación física de Ezequiel Carmona, de buen estreno, pero que terminó acalambrado sobre el cuarto de hora del segundo tiempo.

Cipolletti 3

Germinal 1

Olimpo 1

Sansinena 1

Santamarina 1

Liniers BB 1

Villa Mitre 1

Deportivo Otamendi 0

Sol de Mayo -