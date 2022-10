Profesionales y pacientes salen a marchar por el derecho a la salud mental

festival salud mental 2.jpeg

"Está habiendo una gran demanda en salud mental que se profundizó a partir de la pandemia. Las guardias están con mucho trabajo. Faltan espacios para garantizar tratamientos y recursos humanos. El año pasado hubo un éxodo de profesionales y eso se va recomponiendo muy de a poco", comenzó diciendo Rivas.

Asimismo, la trabajadora social remarcó la importancia de contar con residencias con recursos y profesionales que permitan concretar externaciones de clínicas psiquiátricas a pacientes que están compensandos, para que vivan en un entorno adecuado y no en un contexto de encierro, lo que vulnera los derechos humanos.

"Este es el gran agujero que hay no solo acá en Neuquén Capital, sino en otros lugares de la provincia. Muchos dicen que garantizar esto es imposible y no es así. Más allá del gran paradigma de Italia, acá en Argentina - con mucho trabajo, disposición de equipos y recursos- se puede hacer", subrayó. Acto seguido advirtió que, como consecuencia de la ausencia de este tipo de viviendas y espacios, los pacientes quedan a la deriva o vuelven a experimentar crisis ante la falta de un dispositivo de acompañamiento y contención.

"Hasta hace poco, en el Castro Rendón había dos personas que, por condiciones que no se estaban dando en el afuera, seguían internadas. Una internación es un dispositivo totalmente válido para determinados momentos, pero no para siempre. Si se trabaja bien, se pueden lograr externaciones en días, meses. Todo depende de la situación, pero se apunta que la internación sea lo más breve posible y eso se prolonga por falta de dispositivos en el afuera", postuló y planteó que esto no solo afecta a personas con pocos recursos económicos, sino también a personas que están internadas en clínicas privadas que, o bien no tienen familia, o que no pueden convivir con sus allegados por diversos motivos.

"Los centros de día también requieren cierta estabilidad y recursos. Por lo general, son lugares prestados tanto en Capital como en el interior", agregó.