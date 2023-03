Profesora de historia trans pudo rectificar su diploma: "Ahora sí"

"Para mí fue un gran esfuerzo tener un título, y ahora lo puedo mostrar con mucho orgullo con la identidad que me representa todos los días", expresó Alejandra Rodríguez Carrera, profesora de Historia trans egresada de la Universidad Nacional del Comahue en 2008.

Entonces no existía la Ley de Género y su diploma quedó casi perdido entre biblioratos que guardó en algún rincón de su casa. Nunca hubiese imaginado que muchos años después iba a tener que desempolvar su título y presentarlo en el Ministerio de Mujeres y Diversidad, donde trabaja, para que la encuadren como planta permanente con la categoría de profesional.

"Con mucha vergüenza presente mi título en el área de Recursos Humanos con otro nombre. La directora me lo aceptó pero me dijo que lo rectificara para que pudiese encuadrar con la categoría que me corresponde", recordó.