Profundo dolor: encuentran muerto al astro de K-Pop Moonbin

Según se informó, Moonbin fue encontrado muerto en su apartamento en Seúl, aunque aún no se ha confirmado oficialmente si se trata de un suicidio , como sugieren algunos rumores. Sus compañeros de banda, Cha Eun Woo, Rocky, Sanha, MJ y Jinjin, aún no han emitido ninguna declaración al respecto.

Moonbin nació el 26 de enero de 1998 y comenzó su carrera tempranamente como modelo infantil en 2004. Posteriormente, se convirtió en un conocido presentador de televisión y participó en varios programas para adolescentes antes de unirse a ASTRO en 2016. En ese mismo año, se graduó de la escuela de arte Hanlim Multi y permaneció en la banda hasta su fallecimiento.

En 2019, Moonbin tuvo que tomar un descanso de su actividad con la banda debido a problemas de salud, aunque no se dieron más detalles al respecto. En 2020, participó en la serie Mermaid Prince y su precuela. Durante el tiempo que formó parte de ASTRO, la banda lanzó tres álbumes de estudio, siendo el más reciente "Drive to the Starry Road", publicado en 2022.