Proponen eliminar el requisito de edad para el acceso a cargos públicos

La ministra de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, Sofía Sanucci Giménez, manifestó su apoyo al proyecto. “Desde que iniciamos la gestión en el ministerio empezamos a trabajar sobre el proyecto de vida de las juventudes en todas sus aristas: la capacitación en oficios, el boleto estudiantil gratuito, el acompañamiento al empleo, entre otras. Todas estas cosas se fueron materializando en políticas públicas, eso tiene su origen cuando el gobernador nos dice que éramos el presente, y así surgieron grandes conquistas, donde hubo una decisión política de que eso se convierta en leyes”.

En este contexto, agregó que “lo que nos faltaba era garantizar la participación política de las juventudes, las juventudes presentes son las que ocupan espacios de decisión. Si queremos hacer política para transformar los espacios que habitamos desde una perspectiva joven tenemos que involucrarnos y esto implica también hacer ruido para eliminar esas barreras que no nos permiten ocupar esos espacios. Felicito que pongamos este tema en la mesa”.

La subsecretaria de Juventud y presidenta del Coprojuv, Natalia Garay, expresó que “cuál es el criterio que se utilizó para establecer el mínimo de edad, no lo sabemos, desconocemos, pero si entendemos que no debería estar, que el criterio para ocupar un lugar debería ser el reconocimiento, el tener ganas, la trayectoria militante, la capacidad, medir por otras variables el acceso a esos cargos y no que la edad sea un impedimento”.