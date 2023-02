Protestas en el centro: cortes, caos y reunión por planes sociales

“Hay decenas y decenas de personas que no pueden acceder a los kits escolares antes del inicio de clases, porque no viven cerca delas escuelas y no reciben el boleto educativo”, indicó César Parra a LMNeuquén, referente del Polo Obrero.

Las protestas en las calles de la ciudad piden por el aumento del monto de planes sociales y fondos para merenderos.

La protesta comenzó alrededor de las 10, también en otras localidades del interior de la provincia de Neuquén, como Senillosa, Cutral Co, Zapala, Plottier, Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

“Queremos trabajo genuino, obra pública en los barrios, alimentos para comedores y merenderos y también aumento en el monto de los programas provinciales que están congelados”, sostuvo el referente durante la movilización.

La manifestación en la ciudad de Neuquén comenzó en el monumento al General San Martin y partió hacia el Museo Nacional de Bellas Artes.

El planteo de las organizaciones es más profundo, ya que piden que la Municipalidad de Neuquén y el gobierno provincial hagan obras en los barrios y sectores más postergados. Son lugares que todavía no están regularizados y necesitan servicios básicos, en un cordón donde se focaliza los índices de pobreza más altos de la ciudad.