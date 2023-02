Provincia de Buenos Aires busca eliminar la repitencia en secundarias

Cuando se apruebe el proyecto, se incorporarán nuevas materias y, como se señaló, se buscará eliminar ciertos criterios de repitencia, lo que según Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia, "no es una invitación al facilismo". En declaraciones a la radio AM 750, Sileoni dijo que "todo el mundo coincide con que repetir lo que ya tenés aprobado no da ningún resultado académico y no mejora la calidad de la educación".