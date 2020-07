Provincia sale a buscar médicos para que hagan guardia Covid

La subsecretaría de Salud de la Provincia difundió en las últimas horas un comunicado en el que se busca personal médico clínico y/o generalista para cubrir guardias médicas de 12 y 24 horas en las unidades Covid-19 en Neuquén. La sucesión de contagios en la salud pública, algo que era previsible, ya afectó a los hospitales Castro Rendón, Bouquet Roldán y centros del interior como Cutral Co. Además se incrementaron las internaciones en el centro de aislamiento del Espacio Duam.

Según informaron días atrás el propio gobernador y autoridades sanitarias, entre un 10 y 12 por ciento del personal médico ya se vería afectado por la pandemia, a lo que se suman los contactos estrechos. Pero a su vez, habría cierto recelo a enfrentar las guardias en las unidades Covid.

“Esta situación es muy compleja, lo que no se satisfaga en un sector, en este caso el público, va a recaer sobre el sector privado. Todos los que trabajamos en salud lo estamos haciendo al límite y cómo podemos porque todos los días se presenta un acontecimiento nuevo”, sostuvo el presidente del Colegio Médico de Neuquén, Omar Alvaro.

Puntualizó que “el recurso humano no alcanza para hacer la cobertura, ya no lo había previamente y la pandemia dejo expuesto esto y profundizo la crisis”.

En diálogo con LM Neuquén, Alvaro consideró que “el sector ya venía siendo crítico en forma progresiva en los últimos años por una situación inherente a la misma profesión médica y a la institución médica”.

“La pandemia produjo una explosión en toda la estructura de Salud y hubo que salir a cubrir una demanda que antes no existía y, si a eso se agrega, en términos generales, que hay un determinado recurso humano dentro del sistema de salud que está dentro del grupo de riesgo y, eventualmente, tenes aquellos casos positivos por Covid-19, todo resulta en una merma en la cobertura del servicio”, indicó el representante médico.

El doctor Alvaro indicó que “hay poca oferta y restringida” ya que “resulta muy difícil traer a un médico de otra localidad porque no te podes arriesgar a que ese personal de salud que viene de otra provincia esté colonizado por el virus. Habría que hacer un examen exhaustivo antes de que se pongan en contacto con un paciente. Además, esto sería incompatible con el hecho de que se recomienda que los médicos no circulen de instituciones en instituciones porque implica un riesgo”.

Finalmente insistió en que “el personal sanitario es, y más en una situación de crisis, el fusible en relación a todo lo que hace falta. Por ejemplo, pueden faltar insumos, medicamentos, pero de alguna se pueden comprar otras marcas o drogas similares. Ahora, con el recurso humano no sucede lo mismo. Salud no puede funcionar sin recurso humano, no se puede reemplazar con robots o personal administrativo”, concluyó.