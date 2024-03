Toda una comunidad llora la partida del "doctor del pueblo"

Isidoro Kantor era el "doctor del pueblo" y por su consultorio pasaron generaciones competas. Niños que fueron adultos, que tuvieron hijos y nietos, y que depositaron en sus manos toda la confianza en los momentos en que la salud es lo más importante. ¿Quién alguna vez no pasó por su casa, contigua al consultorio, y vio la fila de pacientes esperando ser atendidos frente a la plaza San Martín de Allen? Eran tal vez las once de la noche e Isidoro seguía atendiendo a grandes y chicos porque entendía que quien lo visitaba tenía una dolencia que no podía esperar, una situación de salud que lo complicaba.