Publicitó un wafle con forma de pene y lo investigan por pedofilia

El profesional aseguró que hasta el momento del polémico posteo, realizado en marzo de este año, no habían tenido ningún tipo de inconveniente en el local ubicado en la primera cuadra de la calle Elflein. Contó que, desde el comienzo, ante el desconocimiento respecto al manejo de redes sociales, decidieron contratar a un especialista y que los cuestionamientos llegaron de la mano de los usuarios de Instagram.

Magaldi buscó desligar de responsabilidades a los titulares del emprendimiento e insistió en que la administración y la decisión de aquello que se publicaba corrían por cuenta del CM. Tras el escándalo que alcanzó relevancia internacional, sugirió realizar una denuncia en contra del administrador de sus redes porque “utilizó la figura de un menor a efectos de publicitar un producto que nada tiene que ver con la presencia de un menor”.

fiscalía bariloche Un community manager, a la justicia por alusión a la pedofilia

“Es llamativo, es lamentable, no era la situación ideal ni tampoco representa el espíritu de la empresa porque nada tiene que hacer un menor ahí”, reforzó frente a un posteo que ya no se encuentra disponible pero anunciaba: “Te dice que no hay nada más sincero que la sonrisa de un bebé… excepto por una hermosa erección o cuando te digo que nosotros lo hacemos más rico... Si no me crees, vení y probala. Y si la probás y no te gustó, mi nombre es Marcelo así que…”. El mensaje se completaba con un niño frente a un waffle con forma de pene.

A su vez, Magaldi contó en diálogo con Radio Seis que la denuncia también busca determinar si existió alguna situación “más grave” o si tan solo se trató de un acto de negligencia o imprudencia. Además reveló que el menor involucrado tendría algún grado de familiaridad con el CM.

Durante su relato volvió a mencionar que la empresa local tenía “poca injerencia” en las publicaciones que realizaba en sus redes sociales y que no se perseguía ningún tipo de objetivo distinto a la comercialización de sus productos. Aun así, entendió que es parte de la libre elección de los consumidores concurrir “a un lugar distinto a consumir un producto distinto”.

El abogado dijo también que, si bien no existía un contrato formal entre las partes, lograron demostrar el vínculo comercial con el especialista en redes a partir de una serie de mensajes en los que el hombre reconocería su responsabilidad en el escandaloso posteo. Además confió que en aquel acuerdo quedaba claro que la empresa brindaba “discrecionalidad” para definir el contenido para redes sociales.

Pero la intervención judicial no quedaría sujeta a la cuestión penal, ya que también se podría avanzar con una demanda civil por el daño provocado al emprendimiento en su imagen y las ventas no concretadas por el cierre no programado.

“El comercio va a volver a abrir”, anunció Magaldi, quien no descartó algún “resquemor” tras algo que calificó como “un hecho lamentable y un acto de negligencia de quien manejaba las redes”.