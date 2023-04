Puntazo de Cipo ante Germinal y el árbitro Sanz en Rawson

La única de peligro para los rionegrinos fue a los 25', con un desborde y centro de Fernando Pettineroli que encontró el remate de Dezi, bloqueado por uno de los defensores de Germinal.

Sobre los 42', nuevamente Dezi fue el que pisó el área rival, pero la jugada se diluyó porque el jugador de Cipo recibió una infracción no cobrada por el árbitro.

Levantada en el complemento

Para el inicio del segundo tiempo, ni Mario Martínez ni Lovrincevich ensayaron cambios en sus formaciones, aunque si desde la disposición. La visita cerró a Guillermo Funes cerca de la posición de Amarfil y Germinal siguió con un clásico 4-4-2 buscando ser profundo por los laterales.

El retoque táctico le dio réditos en los primeros instantes del segundo tiempo a la visita, que le bajó el ritmo al rival y comenzó a jugar más cerca del arco defendido por Matías López. Un tiro libre frontal ejecutado por Amarfil llegó sin potencia a las manos del "1" local, pero fue un aviso.

Sobre el cuarto de hora llegaron los cambios de nombres: Martínez movió el tablero y reemplazó a Dichiara, el autor del único gol, por Gustavo Fernández y a Darío Pellejero por Mikeas Martínez.

Seis minutos más tarde, Lovrinceich mandó a la cancha a Santiago Jara por Pettineroli y a Laureano Doello por Dezi. Aire freso para las bandas visitantes que recuperó al tándem Funes y Amarfil por el centro. Germinal no generó en ofensiva y Cipolletti se adelantó en el campo de juego, pero la claridad ofensiva no llegaba.

Pero la apuesta de los cambios rindió rápidamente frutos porque Doello, a menos de diez minutos de su ingreso, estampó el empate con un remate de media distancia desde afuera del área a los 29' del complemento. Zurdazo al ángulo superior izquierdo de López para un empate que estaba quedando lejos con el correr de los minutos.

En los minutos finales, Carmona volvió a manifestar problemas físicos y Lovrincevich eligió el ingreso de Elvis Hernández, otro central natural, pero en este caso para jugar como marcador lateral derecho. De esta manera, Cipo terminó con Hernández, Rodríguez, Berra, Brienzo y Wagner en la última línea. No sufrió e incluso tuvo alguna contra para ganarlo, pero le faltó claridad.

Sobre los 41', el árbitro Sanz obvió una clara infracción sobre Cabral entrando al área de Germinal. Sin sanción, el rechazo largo de la defensa local tomó mal parada a la súper poblada última línea de Cipo. Rogert Díaz la tiró por arriba de Ferrario y la pelota se fue por centímetros afuera del arco. El Capataz no sólo se salvó del gol en el propio arco, sino que padeció una polémica jugada en contra.

La adición de Sanz fue de seis minutos y a los 92' el DT puso a Nicolás Iachetti por Cabral en un conjunto rionegrino que se aferró a la igualdad. En la jugada siguiente, Doello vio la roja por una protesta en una infracción favorable al conjunto de Chubut.

Sanz permitió que Germinal tirara cuatro centros por fuera de los seis minutos que había marcado y en la última casi lo gana el local, pero la pelota salió cerca. Así llegó el pitazo final para Cipo, que teniendo en cuenta el rival y el arbitraje localista, sacó un un punto valioso, cortó una mala racha de dos partidos sin sumar tras el descanso programado por el fixture.

Síntesis:

Germinal 1: Matías López; Matías Ávalos, Juan Ignacio Motroni, Ignacio Terán, Jonathan Martínez; Gabriel Obredor, Nicolás Macarof, Darío Pellejero, Lucas Villalba; Rogert Díaz Benítez, Ricardo Dichiara. DT: Mario Martínez.

Cipolletti 1: Rafael Ferrario; Ezequiel Carmona, Ezequiel Rodríguez, Manuel Berra, Lautaro Brienzo, Leandro Wagner; Maximiliano Amarfil; Fernando Pettineroli, Luis Dezi, Guillermo Funes; Favio Cabral. DT: Cristian Lovrincevich.

Goles: PT 15’ Dichiara (G de penal). ST 29’ Laureano Doello (C).

Cambios: ST 15’ Gustavo Fernández por Dichiara (G) y Mikeas Martínez por Pellejero (G). 21’ Santiago Jara por Pettineroli (C) y Laureano Doello por Dezi (C), 90+2’ Nicolás Iachetti por Cabral (C).

Expulsado: ST 90+3’ Doello (C).

Arbitro: Marcelo Sanz, Mar del Plata.

Estadio: El Fortín, Rawson.