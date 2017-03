Pura pasión

“Este sábado 1 de abril voy a hacer la conducción de @PasionOriginal como invitada”, escribió Sol en Twitter, en una postal en la que luce flequillo. Varios usuarios que la siguen en la red del pajarito le mostraron su apoyo. “Amé el flequillo”, “¡ahora sí voy a ver pasión!”, “mucha suerte, Sol, seguro la vas a romper y ahí estaremos todos haciéndote el aguante”, fueron algunos de los comentarios que les dejaron sus seguidores. “La vamos a pasar bomba, gracias por la buena onda...”, fue la respuesta de la blonda.

Hace unos días, la modelo fue “víctima” de las censuras de Instagram luego de que desde la red social quitaran una foto de una producción que ella había realizado para Teleshow.

Censurada: Hace unos días Sol fue noticia porque Instagram la censuró por algunas fotos.

“Bailando”

La ahora conductora tiene muchas ganas de participar del “Bailando 2017” y ya se postuló. “Creo que puedo aportar frescura, no soy careta, no vendo algo que no soy. Si entro, voy a ir al cruce”, anticipó en diálogo con La Once Diez.

Por otro lado, advirtió que de llegar al certamen no se quedará callada: “Soy estudiante de derecho y justiciera, eso es lo que me da miedo en el ‘Bailando’. Por eso no la pasé tan bien en Combate, soy siempre la primera en saltar y me defiendo siempre”.