Qatar 2022: cómo verán el Mundial los trabajadores de Vaca Muerta

Para aquellos que cumplen funciones técnicas en las oficinas será más fácil ver los partidos en los televisores de las salas de conferencias. Sin embargo, muchas empresas adoptaron la modalidad de trabajo híbrido a partir de la pandemia de coronavirus. De esta manera, los empleados tienen la posibilidad de decidir sus horarios de home office, por lo que podrán optar por ver el partido de Argentina en casa, acompañados de familiares y amigos, para luego continuar sus tareas o acudir a las oficinas.

Según fuentes consultadas, desde algunas áreas de Recursos Humanos no consideran que enfocarse por menos de dos horas en un partido implique una lesión a la productividad, sí especificaron que sólo podrán ver los partidos aquellos que tengan actividades que puedan suspenderse por ese lapso de tiempo. De este modo, los que estén de guardia en los yacimientos no podrán mirar la actuación de la Argentina en el mundial, ya que muchas veces deben supervisar tareas que suelen implicar cierto riesgo o incluso pérdidas económicas muy grandes.

Los operarios de los pozos de petróleo y gas suele trabajar bajo esquemas de diagrama. Esto significa que pasan, por ejemplo, 14 días en el campo y regresan para pasar siete días libres en sus hogares. Cuando juegue el equipo de Lionel Messi, habrá quienes estén cumpliendo el diagrama laboral pero sin tareas esenciales ni guardias para mantener a los pozos operativos. Ellos podrán concurrir, por ejemplo, a los comedores de las bases de los yacimientos para ver los partidos con sus compañeros.

La producción en Vaca Muerta no se detiene y, como la operación está activa en un esquema de 24-7, siempre habrá operarios afectados, incluso cuando los partidos no caigan en horarios de oficina. No obstante, eso no implica que los trabajadores no puedan sumarse a las actividades mundialistas propuestas por las empresas.

Desde el sector informaron que muchas firmas hacen actividades internas asociadas al Mundial. Es común que se sorteen camisetas, pelotas o otros artículos con el objetivo de capitalizar el evento deportivo como una manera de estrechar lazos de camaradería y fomentar el sentido de pertenencia de los empleados con cada firma.

Por más que el foco de Neuquén está puesto en la selección argentina, lo cierto es que en el rubro petrolero también trabajan muchos extranjeros, que también están atentos al mundial de Qatar pero apoyando a otros seleccionados. Las empresas están atentas a esta situación y buscan que haya también un espacio para los hinchas de otros equipos, ya que consideran que el campeonato atraviesa a los trabajadores más allá de su nacionalidad.

De este modo, el Mundial de Qatar se sumó al calendario de eventos que suelen motivar acciones de las empresas hacia los empleados, como ocurre con el Día de la Madre, el Día del Padre o el Día de la Mujer. En esas jornadas, o en los días que celebran distintas profesiones involucradas en la industria, es normal que se produzcan actividades internas, como sorteos o regalos, e incluso la difusión de mensajes más personales o inspiradores.