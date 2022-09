Qatar 2022: el insólito motivo por el cual Canadá no tendrá nuevas camisetas

La confección de una nueva indumentaria lleva mucho tiempo y, cuando había que tomar la decisión, Canadá no generaba muchas expectativas. "A menos que lograron cambiar las cosas desde la última vez que pregunté (hace unos tres meses), Canadá no obtendrá nuevas tiras para la Copa del Mundo. La razón: tienes que planificar 2 años antes y la Canadian Soccer Association (CSA) no creyó que clasificarían, por lo que no planeó nuevos kits para 2022", informó el periodista Duane Rollins.