Qué contestó L-Gante cuando le preguntaron por qué no se arregla los dientes

La figura de L-Gante puede recibir muchísimas críticas, de varios de los ámbitos de su vida más importante, sin embargo, nadie puede decir que el cantante no es una persona que no teme ir de frente con lo que siente. Cualidad que muchas veces le trajo más problemas que soluciones, ya que en ocasiones termina respondiendo de mala manera a algunas preguntas que podrían resolverse de otra forma.

L Gante risa 1.jpg

No es la primera vez que el cantante y referente de la Cumbia 420 recibe algunas críticas por su dentadura, según parece este fue un tema complicado cuando vivió un corto, pero intenso (y sobre todo polémico) romance con Wanda Nara. Es que al parecer la mediática no estaba muy contenta por la dentadura de L-Gante y no tenía miedo en hacérselo saber a todo el mundo.