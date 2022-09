Qué declaró Cristina Kirchner en la causa por el intento de magnicidio

A lo que continuó relatando: "Cuando estaba dando la vuelta por la calle Juncal, veo que alguien revolea un libro. Es la primera vez que me pasa desde que presenté el libro. Nunca me pasó que revoleen un libro. Cuando pasa eso, me agacho a agarrarlo. Cuando me levanto, veo que se arma un tumulto de personas que agarran a una persona".

"Cuando venía en el ascensor, mi secretario Diego Bermúdez estaba muy nervioso y me dijo que creía que había habido un arma porque había escuchado un clic", dijo. Cristina Kirchner aseguró que una vez en su domicilio vio la imágenes en la televisión y constató lo que había ocurrido.

"Ahí me empiezo a enterar lo que había pasado, que esta persona es brasilero y seguí obteniendo información de esa manera, es decir, a medida de lo que iba surgiendo", explicó.

La jueza Capuchetti también escuchó la declaración de Diego Bermúdez, el secretario de CFK, quien había salido del Senado con la vicepresidenta y llegaba en auto a su casa. "En el ingreso al edificio se encontraba la militancia, ella los saluda y en un momento se cae un libro al piso, ella se agacha, yo también y en ese momento veo que una mano pasa por delante de la cara y siendo como un "clic", en ese momento diferencié que era el gatillo de un arma, yo sentí un "clac".

El secretario agregó: "En ese momento vuelvo a mirar y veo a la persona que hizo esto que está retirando algo, no me doy cuenta que es un arma, a él lo llego a ver de frente, tenía un barbijo puesto, cruzamos miradas, vuelvo a mirar a ella, nunca me doy cuenta que era un arma, veo que está bien pero que empezó a haber mucho nerviosismo en la gente que estaba alrededor y me doy cuenta en la mirada del hombre y por sus gestos que hizo algo malo".

Según explicó Bermúdez, "en ese momento lo encaro directamente a él, lo que hace es levantar las manos en alto, en ese momento no tenía nada en las manos y cuando lo intercepto a él, empiezo a escuchar a alguien que me dice 'tiene un fierro en la mano'", le dijo a los investigadores. Y añadió que en ese momento no vio el arma. "Vuelvo, me acerco a ella y a la custodia y le empiezo a decir a ellos que hay que sacarla y que manden gente", relató.

Una vez que ingresaron al edificio, Cristina Kirchner se quedó en el departamento y Bermúdez volvió a bajar. "Veo que tienen en el piso reducida a la persona que palpé en la cintura. Luego, doblé por Juncal porque estaba buscando al jefe de la custodia que era Gallo y Pellegrino y me dicen que estaban a resguardo de un fierro. Ahí veo el arma, era un arma corta, entre negro y plateado", concluyó.