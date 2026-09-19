Qué día y a qué hora comienza la primavera en Argentina: ¿Cuándo será el equinoccio y por qué se produce?

La primavera astronómica comienza este 21 de septiembre en Argentina. La explicación detrás de los eventos que determinan el cambio de las estaciones.

La primavera en Argentina comenzará este martes por la noche.

La primavera 2026 comenzará oficialmente en Argentina en una fecha diferente a la que suele marcar el calendario popular. El cambio de estación estará definido por el momento exacto en que se produzca un particular fenómeno.

El Servicio de Hidrografía Naval precisó el momento exacto en que comenzará unas de las estaciones más esperada en el año, y que ya se encuentra en la cuenta regresiva.

La fecha en que comenzará la primavera está directamente relacionada con el equinoccio, un fenómeno astronómico marca el comienzo de una nueva estación. Ocurre cuando el día y la noche tienen una duración aproximadamente similar.

Por eso, la fecha puede variar de un año a otro y no necesariamente coincide con el 21 de septiembre.

Por qué la primavera 2026 no comenzará el 21 de septiembre

La razón está en que las estaciones no se ajustan exactamente a la duración del calendario. El año trópico dura aproximadamente 365,2422 días, mientras que el año del calendario gregoriano contempla 365,2425 días solares medios.

Esa diferencia acumulada con el tiempo, hace que el momento exacto de los equinoccios no caiga siempre en la misma fecha. Según los datos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), la primavera en Argentina comenzará el martes 22 de septiembre de 2026 a las 21.05, cuando se produzca el equinoccio de primavera.

El equinoccio marcará el comienzo de la primavera astronómica en el hemisferio sur, mientras que en el hemisferio norte dará inicio al otoño.

Es decir que, mientras la Argentina se encamina hacia los meses más cálidos, los países ubicados al norte del Ecuador comenzarán la estación de temperaturas más bajas y caída de las hojas.

Qué es un equinoccio

La palabra equinoccio proviene del latín y significa “noche igual”. Se trata de los dos momentos del año en los que el Sol se ubica sobre el Ecuador y sus rayos inciden perpendicularmente sobre esa región del planeta.

En esas jornadas, el día y la noche tienen una duración aproximadamente similar, con unas 12 horas de luz y otras 12 de oscuridad. Esto ocurre como consecuencia de la posición de la Tierra respecto del Sol y de la inclinación de su eje, que es de aproximadamente 23,5 grados.

Los equinoccios se producen dos veces al año: uno en marzo, que marca el comienzo del otoño en la Argentina, y otro en septiembre, que da paso a la primavera.

A partir del equinoccio de septiembre, los días comienzan progresivamente a extenderse y las noches a acortarse en el hemisferio sur.