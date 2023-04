Qué dice Google de los candidatos a intendente de Neuquén

El actual mandatario no tiene segundo nombre y desde chico le dicen "cabezón". En su formación fue a un colegio técnico, pero no lo aplica en su casa.

Google dice que Gaido es casado y abogado. "Abogado no soy", dijo y detalló que abandonó la universidad. "Con Fabiola, que me recontra banca, llevamos 23 años de casados y tenemos una familia hermosa", agregó.

Nació el 1° de enero de 1973. "Cuando era chico eran todos cumpleaños familiares, ahora de grande son con amigos, pero llegan todos averiados", sostuvo.

Juan Peláez y su carrera como actor

Juan Esteban Peláez, candidato a intendente por Comunidad, debe su nombre a que su mamá católica le puso el nombre de unos de los primeros mártires. El candidato sí uso el buscador y su nombre se asocia a un actor mexicano muy reconocido.

Entre las respuestas está la Clínica Pasteur. "Yo me crie ahí", dijo y detalló que en su casa el teléfono particular estaba asociado al del centro de salud.

Cecilia Maletti y ser pareja de un candidato a presidente

Fotógrafa de profesión y candidata a intendenta de Neuquén por Libres del Sur, Cecilia Maletti no tiene segundo nombre y desde que empezó en la función pública los resultados en Google migraron de su arte a la política.

Uno de los resultados la asocia a Jesús Escobar, su pareja y candidato a presidente. "Es muy lindo ser la pareja de Jesús", dijo y manifestó que es importante la participación en política, pero también es frustrante.

Soledad Salaburu y la historia de su papá

Diseñadora de interiores de profesión y candidata a intendente por Kolina, Soledad Salaburu pocas veces se buscó el Google. Uno de los resultados es "Soledad Salaburu es hija de...". "Del Pelado Salaburu y Didi Campeón", completó y explicó que su papá fue el fundador del gremio ATEN.

Entre sus orgullos en la función pública se encuentra el de licencias igualitarias, que busca la ampliación de derechos.

Daniel Figueroa presidente...

Daniel Augusto Figueroa es candidato a intendente por el Frente de Todos. "Augusto el grande", se rio sobre su segundo nombre y dijo que es "bastante malo" para las redes, por eso no se buscó en Google.

Uno de los resultados principales es "Daniel Figueroa presidente". "Presidente no porque sea presidente de la nación, sino que soy el presidente de la AIC", explicó.

La AIC para él es una experiencia muy importante, porque es una entidad que controla la cuenca más importante del país.

Valeria Todero, su familia y la política

La candidata de Juntos por Cambia Neuquén, tiene como segundo nombre Alicia, que es el nombre de su mamá. Estudió abogacía por influencia familiar y le permite trabajar desde la justicia.

Su hermano es Pablo Todero, titular de la ANSES y militante del Frente de Todos. "Tenemos unos encuentros familaires re lindos, en lo que hablamos poco de política, pero el chicaneo es inevitable", contó.

José Luis Artaza intendente...

Es contador público nacional, siempre fue buen alumno. "Ahora no me google, porque tengo muchas redes y me encuentro fácil", dijo.

Candidato a intendente por Cumplir recordó su paso por la gestión de Pechi Quiroga en Neuquén. "Fue el mejor intendente de Neuquén, tuve el honor de estar con él y manejarle las finanzas", contó.

Angélica Lagunas, una maestra exigente

Angélica Noemí Lagunas, candidata a intendente por el FIT, es docente y entre sus resultados en Google aparece su profesión. "Tengo 30 años como trabajadora de la educación, soy una maestra muy exigente y dedicada", contó.

Además, el buscador resalta su rivalidad con Marcelo Guagliardo en ATEN. "Soy la contrapartida de él en ATEN, tenemos dos modelos sindicales", agregó.

Lucas Ruiz y el anticapitalismo

Lucas Manuel Ruiz es candidato a intendente por Nuevo MAS, debe su nombre a un amigo de su papá y es Profesor de Historia, carrera que estudio por su importancia en defensa de la educación pública.

"Les cae bien a mis alumnos que sea candidato", dijo. Google asocia su nombre al anticapitalismo. "El anticapitalismo es igualdad y garantiza un mundo mucho mejor, lleno de futuro", sostuvo.