Qué dicen las cartas de las gemelas argentinas antes de arrojarse del balcón

Las adolescentes escribieron que sufrían acoso escolar por su acento argentino, pero, quien padecía aún más el bullying era Alana debido a su identidad sexual: "Me siento incomprendido", escribió, quien se había cortado el pelo y quería que lo llamaran Iván, según publicó el diario El País.

Leila, la menor que sobrevivió, expresó en su carta que "acompañaría" a su hermana y que actuaba "en solidaridad". "Estoy cansada de que me hagan bullying en la escuela, no lo soporto. Yo quiero ser feliz, pero evidentemente yo esto lo voy a sufrir el resto de mi vida y tomé la decisión de no seguir", habría escrito Alana.