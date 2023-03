Qué dijeron los que rindieron el examen para entrar a la Justicia

De acuerdo a las bases y condiciones del concurso, el examen de conocimientos generales era online, con 40 preguntas de opción múltiple y un solo intento de resolución. Por eso no fue posible volver para atrás y cambiar la respuesta. Tampoco si decidían no contestar y pasar a la próxima pregunta.

El examen era obligatorio para continuar con el proceso y se aprobaba con 8 o más. Sólo para esta prueba no se pidió cámara, micrófono ni conexión a una plataforma de videoconferencia. Había que responder en 25 minutos, para lo cual se contó con un reloj en la pantalla que indicó el tiempo, en todo momento.

Las y los postulantes debían debían enviar los resultados para terminar el examen antes de que se agote el tiempo, y en ese momento la plataforma daba un resultado, de modo que ya podían saber si habían aprobado o no, y qué nota se sacaron.

ON - Poder Judicial (3).jpg Omar Novoa

Todos estos requisitos fueron advertidos días previos al examen a través de la página https://ingresantes2022.jusneuquen.gov.ar/ donde asimismo serán publicados los resultados por número de documento.

También fueron notificadas oportunamente las indicaciones para acceder al campus virtual y se ofreció la posibilidad de hacer una prueba hasta el domingo para que la gente que rinda según el turno asignado pueda familiarizarse con la plataforma web.

Sin embargo, pese a todas las indicaciones ofrecidas con anticipación, cuando llegó la hora de rendir mucha gente quedó sorprendida respecto del nivel de exigencia y dificultad que presentó el examen, incluso para todos los que dedicaron días y horas de su tiempo para repasar el material de estudio que estuvo a disposición desde diciembre.

"Aprobé con lo justo, raspando. Espero que el próximo examen no sea tan difícil", expresó Belén, una joven profesional consultada por LMNeuquén.

"Mis compañeras de oficina no aprobaron, y son abogadas", acotó Gabriel.

"Yo rendí el concurso anterior y no fue así, tan áspero", comentó Luciana, otra mujer que ya es empleada de planta en el Estado.

"Posiblemente, el nivel haya sido tan exigente por la cantidad de gente que se presentó. Fue un filtro re importante", advirtió Martín, otro joven neuquino que rindió y quedó.

"Era una examen para estudiar a fondo sí o sí", fue la conclusión de otra chica que pasó a la siguiente instancia.

"Los nervios y el poco tiempo me jugaron una mala pasada sobre el final. Tuve que responder sin pensar", contó Natalia, quien estuvo muy cerca del 8 y resultó descalificada.

Las redes sociales también se poblaron de mensajes a lo largo de esta semana de rendida general. La mayoría de ellos reparó en la cuestión del tiempo.

Postulante eliminada 01.JPG

Postulante eliminada 02.JPG

Postulante eliminada 03.JPG

Postulante eliminada 04.JPG

El director de Gestión Humana del Poder Judicial, Ramiro Flores, indicó que los exámenes terminaron con una tanda en el norte neuquino. Ponderó que el sistema funcionara de manera perfecta. "No tuvimos problemas en distribuir los turnos durante toda la semana para que la gente pueda rendir. No hubo problemas informáticos, no se cayó el sistema ni hubo páginas colapsadas, más allá de algunas situaciones puntuales que estamos atendiendo", expresó el funcionario judicial.

En ese sentido, aseguró que el balance fue muy bueno y superador en relación al concurso que se realizó en 2016. "En cuanto al tiempo no tenemos evidencia de que haya sido un problema tan grave, por cuanto hemos visto gente aprobada y desaprobada que le sobró el tiempo. Son muchos los casos de gente que desaprobó y le sobró mucho tiempo habiendo contestando todas las preguntas, como también sabemos que a muchos aprobados el tiempo les alcanzó, con lo cual el estudio del tiempo evidencia que quien pudo estudiar en profundidad y rindió, el tiempo fue suficiente", sostuvo Flores, en diálogo con Radio LU5.

Pasos concurso judicial 01.jpeg

Por cada pregunta había alrededor de 37 segundos para responder, algunas de las cuales tenía hasta dos opciones correctas. Las habilitadas para el examen, en total, eran 500. Sobre esa base, la plataforma generaba distintos tipos de preguntas. "Ni tan largas ni tan cortas, era un mix justo para todos y el estudio del tiempo comparado con la lectura del material, en los distintos muestreos, alcanzaba", advirtió Flores.

Al final del proceso se necesitará llegar con un listado de 500 personas. Por lo tanto, el referente de Gestión Humana dijo que conviene tener la mayor cantidad de gente posible en cada etapa para seguir avanzando. "Quedarnos con este número ahora sería un problema", afirmó.

Lo próximo será un examen de comprensión de textos eliminatorio con cámara y audio. Luego, capacitaciones puntuales sobre saberes específicos, una evaluación de competencias personales que no es eliminatoria y una evaluación oral definitiva en cada una de las circunscripciones.

Postulante eliminada 05.JPG

Postulante eliminado 06.JPG