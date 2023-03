Qué dijo Anses sobre la doble pensión que cobraría Cristina

La ANSES desmintió que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, cobre más de 9 millones de pesos por una doble pensión y remarcó que los ingresos que posee la ex mandataria por parte del organismo están fijados por ley y "no constituyen ningún privilegio".

Tras la publicación de una nota sobre una supuesta "doble pensión de privilegio", el organismo conducido por Fernanda Raverta explicó que a la titular del Senado "en su carácter de ex Presidenta constitucional durante dos mandatos le corresponde por la Ley Nº 24.018 el derecho a una asignación vitalicia equivalente a la que cobran quienes han integrado como magistrados la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

En ese sentido, recordó que el beneficio previsional también es percibido por los ex mandatarios Adolfo Rodríguez Saá y Mauricio Macri.

"Igualmente, en su carácter de viuda del ex presidente Néstor Kirchner, cobra la asignación correspondiente, al igual que las viudas de los ex presidentes Carlos Saúl Menem (Zulema Yoma) y Fernando de la Rúa (Inés Pertiné). Por lo tanto, la percepción de dicha asignación no constituye ningún privilegio de Cristina Fernández de Kirchner", subrayó la ANSES.

A través de un comunicado, el organismo descartó que "ambas asignaciones sumen más de 9 millones de pesos", tal como se publicó en un importante medio porteño, y añadió que esa cifra "no solo es falsa sino que además es disparatada".

"Es importante señalar que, el monto de la asignación vitalicia establecido en la mencionada ley, corresponde a la remuneración que percibe un juez de la Corte Suprema de Justicia mientras se encuentra en actividad. Percibiendo estos mismos el monto bruto ya que, como es de público conocimiento, los jueces no deducen el impuesto a las ganancias de sus remuneraciones en actividad ni de su asignación una vez jubilados, mientras que sí lo hacen los presidentes y vicepresidentes", amplió.

Como cierre, la ANSES criticó la publicación periodística y consideró que "es decididamente sesgada y responde a la clara intencionalidad de seguir en la tarea permanente de difamación y estigmatización de Cristina Fernández de Kirchner".