¿Qué dijo el Consejo de Educación del colegio que denunció persecución?

La funcionaria remarcó que no hay animadversión contra la escuela secundaria y descartó que exista una situación de persecución institucional.

No obstante, remarcó que luego de pasar por esas instancias, Almalibre logró la incorporación con un plan 08. "Fue a solicitud de la institución. Ellos solicitan un plan 08 y se le aprueba un plan 08. Eso está en el expediente, así que es comprobable", subrayó antes de referirse a los amparos interpuestos por la institución.

almalibre2.jpg

"Hay medidas judiciales que se llaman amparos por mora, que se presentan en la justicia cuando la administración pública demora demasiado en resolver una situación. Cuando lo interponen, al correr traslado de la demanda, la resolución ya existía. Entonces no hubo sentencia favorable de ningún amparo presentado porque la situación ya estaba resuelta", indicó.

"El tercer amparo que interponen es porque querían crear un plan de estudio particular, individual y exclusivo para la institución educativa, el cual fue rechazado porque los planes de estudio son política educativa y los decide el Consejo Provincial de Educación. Las instituciones que quieran ser escuelas secundarias de Neuquén deben adoptar un plan de estudio de los existentes. El juzgado rechazó ese amparo pidiéndoles que se adecuen a la normativa vigente", argumentó.

Denuncias contra el colegio

En segundo lugar, la directora de Enseñanza Privada se refirió a las denuncias de un grupo de padres contra Almalibre. "Tenemos muchísimas denuncias y el Consejo no le puede cerrar las puertas a gente que necesita contar qué está pasando dentro de una institución. En este caso fueron muchos los padres -decenas- que se acercaron a hacer denuncias contando situaciones muy feas, graves, de posibles vulneraciones de derechos de los chicos. Ante eso, se resuelve hacer una prevención sumarial: se constituye un despacho en el cual una supervisora -ajena a la vinculación con la institución- toma declaraciones a padres, docentes, directivos. Es decir, a todos los involucrados. A partir de eso se determinó que hay elementos suficientes para iniciar un sumario y se inicia un expediente que aún no tiene resolución", dijo y agregó que el cuerpo colegiado del CPE debe decidir si le da lugar o no. Si la respuesta es negativa, se cierra la causa y se archiva.

"Si hay apertura de sumario, recién ahí se le corre traslado a la persona involucrada, que en este caso sería la institución", postuló al explicar por qué aún las autoridades de Almalibre no fueron habilitados a tener acceso al expediente. "Hay un momento oportuno en el que se le da traslado a ellos, siempre y cuando el cuerpo colegiado decida que todas las denuncias configuran elementos suficientes para abrir un sumario. Todavía no está esa decisión", recalcó.

Por otro lado, Suárez contó que el Consejo dio cabida a denuncias de docentes de Almalibre porque no tienen que ver con situaciones contractuales ni laborales, sino que las mismas están vinculadas a la vulneración de derechos de los menores que estudian en el establecimiento. "Ellos vinieron a ratificar lo que decían los padres que estaba pasando en la institución", aclaró.

Acto seguido, la directora sostuvo que es falaz que el Consejo no pueda intervenir en las escuelas de enseñanza privada. "Están dentro del sistema educativo y el Consejo decide las cuestiones pedagógicas y, cuando hay una vulneración de derechos debe actuar, es obligación del Estado", argumentó. "Acá se reciben denuncian contra cualquier institución, tanto pública como privada. Todos tienen derecho, tanto de denunciar como de defenderse. Nadie le cierra las puertas a nadie. Se está obrando conforme a derecho", enfatizó.

¿Qué denuncian los padres y algunos docentes?

Si bien la directora de Enseñanza Privada se negó a revelar de que se tratan las denuncias realizadas contra Almalibre, en las últimas horas un grupo de padres emitió un comunicado para explicar algunos puntos de su reclamo.

"Desde hace unos 3 meses un grupo de 20 de padres y ex profesores de la Escuela AlmaLibre, venimos recibiendo la calificación de violentos e irrespetuosos a través de medios de comunicación, redes sociales y correos electrónicos por parte de la directora del establecimiento. Hasta hoy, limitamos la exposición pública por nuestros hijos; y por los que todavía están cursando los últimos días del ciclo 2022. Porque fueron ellos, blanco de actos discriminatorios emanados de la institución que elegimos para transcurrir toda su secundaria. No un año. Todos los años", comienza el texto.

almalibre.jpg

"Somos padres que apoyamos el proyecto educativo, pusimos nuestra cara y trabajamos para defenderlo, acompañamos a nuestros hijos en su educación porque ellos elegían estar allí. Y también estuvimos pendientes y preocupados por lo que estaba pasando día a día este último año", aclaran antes de hablar de malos tratos e incumplimientos contractuales y administrativos por parte de las autoridades del colegio.

En la misiva se denuncia "discriminación a los alumnos y a las familias (que no estarán en el próximo ciclo) al excluirlos de las reuniones y actos escolares". También "maltratos verbales de la directora hacia docentes y no docentes, de los cuales los estudiantes fueron testigos".

Agregan que los docentes eran obligados a trabajar horas fuera de sus horarios normales y que además no están capacitados para trabajar con chicos en inclusión, por más que desde la escuela aseguran que sí.

"A los docentes y a los padres no se les permite hablar con profes que se habían ido", cuentan y lamentan la constante rotación de personal. "Hay un cambio constante de profesores, equipo psicopedagógico, psicólogos y administrativos que impiden la continuidad pedagógica ( han pasado mas de 60 personas en 1 año lectivo), lo que impide que los estudiantes puedan hacer un recorrido de aprendizaje real", sostienen.

"En Almalibre no se respetó el plan de estudio respecto de la carga horaria de las materias y los contenidos. Faltan materiales e infraestructura para el dictado de las materias técnicas. Se retiene documentación de alumnos que dejan la escuela (demoras de hasta 1 año sin entregar pases) y existe un incumplimiento en la carga de notas en Libro Matriz y en el sistema provincial Siuned", advirtieron.