Qué dijo el hospital de Las Coloradas sobre el paciente oncológico

Luego de conocerse la denuncia realizada por la esposa de un paciente oncológico de Las Coloradas , donde aseguraba que no se le había brindado la atención adecuada, desde el hospital de la localidad desmintieron la versión e indicaron que en todo momento se ofreció internarlo.

Para ello se ofreció un traslado en ambulancia para el hombre, pero éste se rehusó a ir. “Quería que el personal médico fuera hasta su casa, pero allí no se le podía brindar la atención adecuada. Se pusieron a su disposición todos los recursos para tratarlo”, señaló.

Alonso aseguró que tanto el paciente como su familia querían que se realizará el inmediato traslado a Neuquén, pero que ellos sin revisarlo ni realizar un diagnóstico no podían permitirlo.

“No podíamos llevarlo a Neuquén sin siquiera haber pasado por el hospital de acá. Siempre pusimos todos los recursos a su disposición. Entendemos que cuando uno está enfermo a tiene un familiar en estas condiciones puede no entenderlo, pero es injusto de lo que se nos acusa”, resaltó la médica.

La denuncia de la familia

De acuerdo al relato de la esposa del vecino de Las Coloradas que padece cáncer, el hombre sufrió una crisis de dolor el domingo y el hospital local no pudo asistirlo porque no tenía una ambulancia. Sus familiares señalaron que hasta el lunes en la madrugada el paciente tuvo que esperar para ser trasladado al hospital Castro Rendón.

En diálogo con LMN, la esposa explicó que su marido padece “cáncer en la sangre” y que a causa de esto le han salido linfomas en diferentes partes del cuerpo, como el cuello y las vértebras cervicales. “Él estuvo con dolor toda la semana y cada vez era peor, me acerqué al hospital y la única solución que me daban era que aumentara la dosis de morfina”, aseguró.

Pese a seguir esas indicaciones, el estado de salud de su esposo nunca mejoró y el domingo alcanzó un pico de dolor como nunca antes. “Tenía un dolor muy grande en el cuello, no se podía ni mover”, indicó.

Agregó: “Les pedí si podían venir a buscarlo a casa porque casi no se podía mover del dolor, pero me dijeron que no tenían autorización, así que tuvimos que llevarlo”.

Al final el paciente se movilizó caminando hasta el hospital de Las Coloradas, a dos cuadras de su casa. "Lo acomodamos a él en el asiento de atrás para que se pudiera acostar y pudiera viajar un poco más cómodo, pero no daba más del dolor”, relató la esposa.