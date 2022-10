¿Qué dijo Jorge Sapag sobre la pobreza en Neuquén?

Sapag, ante una pregunta de LM Neuquén sobre último dato del primer semestre de 2022 del Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (Indec), que arrojó que la provincia lidera los índices de pobreza de la Patagonia con el 37,2%, respondió: “Neuquén no es una excepción del país, forma parte el país hay una gran migración interna que pasó de 400 a 800 mil habitantes y la inflación interna impacta seriamente; Neuquén no es una isla, tiene las puertas abiertas a las familias que se radican todos los días”.

El ex gobernador sostuvo que pese a los datos que arrojó el Indec, el rol que tiene la generación de empleo en la industria del petróleo y el gas no convencional es central; no sólo para bajar los índices de pobreza, sino para revertir el déficit de la balanza energética en el país.

“Este año el país hubiera tenido que importar gas y petróleo por unos 30 mil millones de dólares y en el Banco Central no hay ni 3 mil o 5 mil millones de dólares. Si Vaca Muerta no se hubiera largado en 2013 con Loma Campana, que fue la campana de largada del desarrollo no convencional, la Argentina estaría sin energía, no sólo en los hogares sino en las industrias, en los tractores de campo, en los aviones, en los barcos, en los aviones”, se explayó Sapag.

Vaca Muerta Sapag dijo que Vaca Muerta creó 50 mil puestos de trabajo asociados en el sector privado en Neuquén.

Indicó en ese sentido, que el país generó este año subsidios a la energía por 15 mil millones de dólares, con un déficit de 8 mil millones. Es decir, que se usan los dólares para importar gas y petróleo, y que las exportaciones no alcanzan, por ahora, a revertir ese déficit, a menos que se aumente la producción hidrocarburífera.

El ex mandatario provincial contó una anécdota en 2012 cuando mantuvo una charla con el ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica. “Ten mucho cuidado, porque esa riqueza la tiene en el subsuelo y no en el suelo como en Uruguay y no se generan esas expectativas”, dijo Sapag, en referencia que para extraer el gas y petróleo hacen falta sostener los planes de inversiones de las operadoras.

“Si somos capaces de resolver los temas energéticos vamos a resolver los problemas de la república y de ahí en más crecimiento. Neuquén sola no puede con la pobreza porque recibe población y duplicada”, dijo.

Por último, Sapag fue determinante en lo que ofrece la industria del oil and gas para el país, en este contexto económico. “Si Vaca Muerta no existiera, Neuquén y la república estarían en serios problemas”, concluyó.