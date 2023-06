Desde la Municipalidad de Neuquén aclararon que no les quedaron tareas pendientes en el domicilio particular ubicado en calle Roca y Gregorio Martínez de donde retiraron el 8 de junio, a pedido del de la Fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales, 15 animales en mal estado y decenas de bolsas de excrementos y residuos .

La funcionaria dijo que había una orden de allanamiento de por medio y lo que hizo el área de Bienestar Animal, siempre con la gente de Fiscalía de por medio, fue retirar los cinco perros agresivos y de gran porte que habitaban la vivienda junto con 10 gatos.

De hecho, indicó que la Fiscalía tuvo también que librar un oficio al área a cargo Cristian Haspert para que pudiera ingresar y encargarse de la limpieza una vez que retiraron a los animales agresivos. “La Municipalidad puede actuar en una propiedad privada en función de lo que ordene el Ministerio Público Fiscal (MPF)”, remarcó De Giovanetti a LMNeuquén.

Señora acumuladora de perros y gatos denuncia por olores (6).jpg Claudio Espinoza

Los 10 gatos y cinco perros están a cargo del municipio que debe emitir un parte del estado de salud de los animales a Fiscalía sobre el tratamiento veterinario que le están aplicando, dado que son animales que rescataron en estado lamentable.

“A partir de ese momento terminó nuestra actuación. Hicimos el acta, se envió a Fiscalía, hicimos el informe del estado de salud de los animales, los estamos controlando. Pero es una causa que está sujeta a lo que dispone la Fiscalía”, dijo la funcionaria.

Explicó que, al ser una propiedad privad, no tienen competencia y, por lo tanto, no pueden ingresar. “Es imposible que nosotros podamos ingresar para atender a esos animales, salvo que Fiscalía nos lo solicite nuevamente y no lo ha hecho. No hay una ‘labor inconclusa’ de Bienestar Animal, como dicen los vecinos, sino que se actuó en función de lo que solicitó Fiscalía”, resaltó De Giovanetti.

Señora acumuladora de perros y gatos denuncia por olores (3).jpg Claudio Espinoza

La propietaria del inmueble, una mujer de unos 80 años que vivía sobre 20 centímetros de excrementos junto con 50 animales, aún permanece internada en el sistema de salud.

La funcionaria dijo que sabían que desde el sistema de salud se comunicaron con Fiscalía para cuestionar por qué se habían retirado algunos animales, ya que la señora manifestó que quería a esos animales al regresar a su hogar.

La funcionaria recordó que es un domicilio particular cuya dueña, por disposición de Fiscalía, está sujeta a un proceso y que es su hijo es quien se quedó a cargo de los animales. Aún si el hijo les pidiera una intervención, primero le tendrían que informar a Fiscalía porque el hecho está judicializado.

Señora acumuladora de perros y gatos denuncia por olores (1).jpg Claudio Espinoza

“Estamos en presencia de un domicilio particular que está dentro de una causa judicial, nuestra actuación es limitada a lo que nos solicita el MPF. Después es un domicilio particular, nosotros como municipio no podemos ir golpear la puerta, ingresar y sacar animales”, aseguró.

Manifestó que los vecinos quedaron informados de la actuación y e incluso ella de forma personal fue quien le aclaró la situación a una de las vecinas.

“Como municipio actuamos como auxiliar de la justicia y no es que ‘quedó una labor inconclusa’ por nosotros. Hicimos lo que Fiscalía nos pidió, estamos a cargo de los animales, que están en tratamiento y por los que hacemos informes semanales. No tenemos competencia para ir a golpear la puerta y sacar a los animales que quedan", agregó.

SFP Señora acumuladora de perros y gatos denuncia por olores etc (8).JPG Sebastian Fariña Petersen

La funcionaria les recomendó a los vecinos vincularse nuevamente con Fiscalía, solicitar por los medios legales lo que consideren necesario en este caso y de ahí en más el Poder Judicial evaluará lo qué se debe hacer.

No tenemos posibilidad de poder ingresar y poder evaluar a los animales que quedaron adentro si no lo solicita nuevamente Fiscalía.

De Giovanetti insistió: “La Justicia no nos ordenó nada más ese día que retirar esos animales y es eso sobre lo que estamos informando periódicamente. El resto de los animales están en un domicilio particular, vive el hijo de la señora, nosotros no tenemos ninguna directiva u orden de fiscalía que nos permita ingresar al domicilio o seguir actuando”.