Qué dijo Morena sobre María del Mar Ramón, la nueva novia de Jorge Rial

Es que al parecer Jorge Rial estaría saliendo desde hace tres meses con María del Mar Ramón, una escritora colombiana que el conductor habría ido a visitar en este viaje. Hasta ahora nada se sabía de este supuesto romance, por lo que al tener la posibilidad de hablar con ella directamente, Ángel de Brito no pudo evitar preguntarle a Morena Rial por la supuesta nueva novia de su padre.

Es que Nazarena Vélez le preguntó primero si la “novia” de su papá las había llamado, cosa que la hija del conductor respondió sorprendida: “¿Qué novia?”. Rápidamente Yanina Latorre se metió: “Moreee”. “¿Qué novia?”, aclaró Morena, quien es sabido no ha tenido la mejor relación con las ex de su padre.

“¿Ella les avisaba cómo iba la cosa?”, preguntó Ángel de Brito. “Si, ella es muy buena chica. No sé qué son, así que no te podría decir, pero nos encontramos en este viaje y se presentó conmigo”, le respondió Morena, intentando no dar demasiada información sobre le vínculo que une a su padre con la escritora colombiana.

Morena Rial Maria del Mar 2.jpg

La realidad es que el estado de salud de Jorge Rial es aún delicado, sin embargo, creen que lo peor ya pasó, y que con el paso de los días podrá retornar al país en un vuelo sanitario.