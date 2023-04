Qué dijo Pernía de Julián Santero y Ford

Leonel Pernía es el actual líder del campeonato del TC2000 y si bien no ha podido trasladar este dominio al Turismo Carretera de la ACTC , opinó acerca del dominio que han demostrado los Ford, entre ellos el del mendocino Julián Santero , actual escolta de Mariano Werner en el campeonato.

En diálogo con Carburando Radio, el tandilense aseguró: “Es raro, el año pasado no se hablaba de la superioridad de Ford pero este año que le dieron reglamento a Dodge y a Chevrolet, si se habla de la superioridad de Ford, es raro lo que está pasando”.

Santero 68.jpg La ACTC modificó los reglamentos de Chevrolet y Dodge, no la de los Ford.

En cuanto al nivel que ha demostrado el mendocino Julián Santero, Pernía opinó: “Se subió a un Ford competitivo, (Mauricio) Lambiris sigue manteniendo el nivel con el auto de Santero. Son dos autos que funcionan muy bien. Me sumé yo a Ford y estuve adelante las dos carreras que funcionó bien el conjunto. Otto Fritzler está mostrando un nivel, que es el que yo veía en él conductivamente. Muy bien, muy firme, con un auto Ford muy competitivo, que no estaba regularmente en la punta y Werner es Werner y va a seguir estando siempre en la punta. Creo que se han sumado en conjunto a una marca que estaba muy bien y que este año no le dieron nado en el reglamento, sino que por el contrario, le dieron a las otras dos marcas”.