Qué dijo Ruggeri al escuchar las disculpas de Lionel Messi al PSG

Y agregó: “Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente. Así que nuevamente pedir disculpas por lo que hice y acá estoy, esperando lo que el club decida”.

Este gesto que tuvo Messi repercutió en los medios argentinos, en donde analizaron su ausencia al entrenamiento y este pedido de disculpas. En F90, programa que conduce el Pollo Vignolo y que también integra Oscar Ruggeri comentaron lo sucedido.

“Dios mío. Te voy a decir algo: lo grande que es este chico. Mirá que no salen, eh, a ese nivel, los demás no salen a pedir perdón”, opinó el conductor. A lo que se sumó Oscar Ruggeri para darle la razón y marcar que “a la gente de verdad, la frena”, haciendo alusión a la reacción de los franceses.

El Pollo continuó remarcando la grandeza del gesto: “Otro dice: ‘No hago nada, ¿mirá si le voy a pedir disculpas a esta gente, que me insultan todos los partidos?’. Messi agarró, hizo el video y ahora hagan lo que quieran”. Por lo que Ruggeri lo comparó con Maradona: “Imaginate al diez nuestro, el capitán nuestro. Jo, jo, jo,”.

Sin embargo, el ex futbolista cerró elogiando el accionar de Lionel Messi: “Para mí, no le dijeron ‘hacé esto’. Él lo hizo por su familia, para terminar e irse de ahí. Y está bien que se vaya. Él, con lo que hizo... si no quería, no lo hacía y estaba bien”.