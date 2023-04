¿Qué es la Física Médica? Una disciplina en auge, pero con poco profesionales

Son cuatro las especialidades que abarca la física médica: la radioterapia -una de las más difundidas- la medicina nuclear, la radiología diagnóstica e intervencionista y la protección radiológica.

“El rol del físico médico está cambiando actualmente, se busca un perfil más integral, y en el mundo ya está sucediendo porque la tecnología es híbrida, hay nuevos equipos híbridos como el SPECT-CT y PET-CT donde se emplea tecnología de medicina nuclear con radiodiagnóstico, por ejemplo”, detalló Ruggeri.

“En Argentina la mayoría se vuelca a un rol clínico, en donde se enfoca mucho, en la utilización de las radiaciones ionizantes, como los rayos X, la radiación Gamma y el uso de isótopos radiactivos como los que se encuentran en los radiofármacos de medicina nuclear, donde los controlan de manera segura” para garantizar el mejor beneficio para los pacientes.

En el país se cuenta con un plantel de profesionales que en total ronda los 250, “no habiendo tantos en formación, con una demanda de recursos constante y en aumento. Contamos con la Sociedad Argentina de Física Médica, SAFIM, que tiene una Comisión Directiva, conformada por físicos médicos, que trabajamos de forma voluntaria, desde la cual intentamos fortalecer y dar a conocer esta especialidad y enfrentar las problemáticas que se van presentando”, advirtió, en tanto, María Laura Haye, licenciada en Física, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba.

semana rosa actividades coi

Para fomentar el desarrollo de recursos en esta área, se busca difundir de qué se trata.

“No es una de las especialidades más elegida por los físicos. Implica conocimientos de física, biología y medicina en esta área. Nos desempeñamos en radioterapia, medicina nuclear y diagnóstico por imágenes que son las grandes áreas de la Física Médica. Por otro lado, requiere una constante formación y actualización, ya que se realizan avances tecnológicos constantemente en radioterapia, medicina nuclear y diagnóstico por imágenes y el físico debe estar informado para comprender esta tecnología”, agregó la actual secretaria de la Sociedad de Física Médica de Argentina.

“Nuestra función es asegurar el correcto y seguro tratamiento de los pacientes, a través del constante control de calidad de los equipos de tratamiento y de los procesos. Además, necesitamos contar con un grupo interdisciplinario de trabajo para abarcar todas las áreas involucradas en el tratamiento del paciente. El aprovechamiento de la tecnología y las herramientas con las que se cuentan, siempre debe ir acompañado del criterio profesional, del constante control de calidad y puesta a prueba de los diferentes recursos antes de la implementación de los mismos en los pacientes. La garantía de calidad juega un rol fundamental en la actualidad. La física médica, no solo tiene una aplicación clínica, sino que también realiza aportes en el ámbito académico y de investigación y desarrollo”, explicó Haye.

Especialización y permiso especial

Los egresados de diferentes carreras de grado son los que optan por esta especialidad, como por ejemplo, licenciados en física, licenciados en física médica propiamente dicha, bioingenieros e ingenieros de algunas áreas como química o electrónica.

El título de grado de estas carreras requiere realizar una especialización en el área específica, a través de la maestría en física médica o el posgrado de especialidad en física de radioterapia, luego de los cuales se debe realizar mínimo un año de práctica clínica supervisada.

“Luego de todas estas instancias, para poder ejercer como físico médico en una institución clínica, se debe obtener un permiso individual otorgado por la Autoridad Regulatoria Nuclear, el cual implica tener terminada toda la formación mencionada antes. Este premiso debe renovarse cada 5 años, acreditando la constante actualización profesional”, precisó María Laura Haye, quien realizó su especialidad en Física de la Radioterapia en Buenos Aires, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad de San Martín.

El COI y el futuro

Ruggeri explicó a LMNeuquén que la física médica es la parte principal del Centro Oncológico Integral (COI). “Nos integramos con todas las disciplinas, trabajamos con todas las subdisciplinas”, agregó.

“Tenemos una especificidad muy grande, nucleamos todas las disciplinas con integración simultánea. Al paciente lo tomamos como un todo, con todos los servicios”, añadió.

Ruggeri detalló que en 2023 los resultados del COI fueron muy auspiciosos, sobre todo en la parte educativa. La residencia tiene cinco años y ya tenemos egresados, y pronto se va a egresar el primer físico médico con doble especialidad en el país. Actualmente somos dos con permiso en todo el país. En el COI se acompaña la educación con equipamiento”, dijo.

Sobre el futuro, el especialista señaló que la Inteligencia Artificial es un elemento importante, pero por los niveles de seguridad que requiere la disciplina su incorporación es lenta. “Las técnicas de diagnóstico y tratamientos son cada vez más complejas, cada vez llevan más tiempo y no hay cantidad de recursos humanos que puedan solventarla, la AI eso aliviaría la carga y generaría procesos más ágiles y económicos”, agregó.

En el future, Ruggeri espera que la física médica este integrada al resto de las disciplinas, con un concepto integral, que se deje de pensar en servicios separados, pensar directamente en el paciente. “Para eso es importante tener una base educativa muy fuerte”, señaló.

Visita al COI - Internacional Organization for medical physis

Actividades en la región

En la región, desde el Centro Oncológico Integral (COI) se impulsaron actividades, en el mes donde el Organismo Internacional de Física Médica (IOMP) cumple 60 años, sobre el presente, la actualidad y los desafíos de la medicina nuclear.

Se desarrolló una exitosa jornada con la adhesión de SAFIM, sobre Imágenes Moleculares, denominada “Teragnosis en PET/CT y SPECT/CT”, que contó con los máximos referentes del sector. Entre ellos, Partha Ghosh y Margarita Núñez, de Siemens Healthcare; Mariela Agolti, secretaria electa de WARMTH y Guillermo Casale, Nuclear Department Manager de Laboratorios Bacon SAIC.

En todo el país las actividades por la Semana de la Física Médica se desarrollaron desde el 24 al 28 de abril y se concentraron los esfuerzos en sumar voces y llevar información sobre la especialidad que se brinda en diversas universidades en todo el país.

Opinión

*Por José Mc Donnell, presidente de la Sociedad Argentina de Física Médica

En estos tiempos que nos tocan vivir vemos, superando nuestro asombro cada día, que los avances en tecnología aplicada a todas las actividades humanas aumenta su velocidad de desarrollo y capacidades. Así recibimos las noticias de aplicaciones en Inteligencia Artificial, robots inteligentes, realidad aumentada y virtual y tantas otras que desafían el entendimiento de la población en general. Es habitual admitir que todos estos avances son un beneficio para la humanidad porque se los interpreta como derivados de actividades científicas probadas y validadas, casi como asumir que si la aplicación informática lo dice es una verdad irrefutable. Basta realizar un ejercicio de memoria y análisis sobre actualizaciones provistas por los desarrolladores de software de aplicaciones y equipos informatizados para darse cuenta que las correcciones y mejoras son habituales, aspecto que demuestra que las versiones anteriores tenían fallos, falencias, errores y muchas deficiencias que ponen en entredicho el crédito asignado al producto sin importar de la versión de que se trate.

Este mismo razonamiento es aplicable en todos los campos, pero la intención de la presente está referida a los desarrollos que impactan en el cuidado de la salud y el tratamiento de personas afectadas por enfermedades que necesitan la utilización de equipamiento específico con mecanismos de tecnología compleja y automatizada. Aunque, obvio, conviene resaltar que estos equipos están destinados a ser utilizados por profesionales médicos altamente especializados con una intensa formación en el conocimiento y práctica profesional, así como para ser operados por personal técnico con formación especializada.

Sin embargo, conocer los límites de estas tecnologías, su puesta en servicio confiable, su calibración, la realización de los controles de calidad y prestaciones, lo que podemos denominar la visión crítica de la realidad tecnológica de estos equipos no forma parte del saber profesional del médico ni del operador técnico y claramente no constituye el objetivo del proveedor. Esta limitación es particularmente sensible cuando se trata de equipos que utilizan radiación ionizante como Rayos X, Gamma o partículas pesadas como Protones entre otras, por el riesgo a la salud que implica su utilización en la población en general y los directos en el paciente en particular.

Para poder interpretar y controlar estos detalles es necesario contar con personas capacitadas en el campo de la Física aplicada a la Medicina que, no solamente pueden desarrollar procedimientos con alta confiabilidad en los equipos sino también orientar adecuadamente a los administradores de recursos económicos sobre la conveniencia de su adquisición. Estos profesionales trabajan en el campo de conocimiento con la denominación general de Física Médica y resultan un componente fundamental en los equipos de atención a la salud por sus conocimientos calificados en protección radiológica, imágenes médicas, radioterapia y medicina nuclear.

En Argentina los profesionales de las distintas áreas de la Física Médica están convocados a ser parte de la SAFIM (Sociedad Argentina de Física Médica) que es una sociedad científica fundada en 1984 destinada a promover el conocimiento científico, la difusión de la actividad, el reconocimiento como profesionales de la salud de sus miembros y la cooperación internacional en el área. Es miembro de la Organización Latinoamericana de Física Médica (ALFIM) y de la Organización Internacional de Física Médica (IOMP).

En este mes de abril la IOMP cumple 60 años y queremos destacar este hecho tan importante a nivel internacional compartiéndolo con todos ustedes.