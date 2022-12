Qué es de la vida de Coraje Avalos, el galán de Jugate Conmigo

“Cuando nos separamos, fue la mejor etapa con Mónica. Entre ella y yo, la situación fue en inmejorables términos. Después, vinieron algunos problemas con el tema del hijo, estas cosas de ‘yo me lo llevo diez días de vacaciones y vos no podés llevártelo porque es muy chico’. O que me cambie los días... Cosas que habrás hecho vos también con tu ex marido. En ese sentido hay una cuestión de género que está sostenida en que la madre es la madre”, reveló el actor.

Coraje Ábalos monica 2.jpg

“Nunca más estará en pareja y con una actriz, menos. Hoy ni se me ocurre formar una pareja. Estoy con mi hijo tres noches por semana y me quiero ocupar de mi trabajo”, reveló también por ese entonces el actor.

Es que claro, una vez se separaron, la actriz empezó a salir con Mike Amigorena y su forma de ser cambió completamente, mostrándose mucho más coqueta y desinhibida, algo que con él no era así. Desde entonces, el actor siguió enfocado en su trabajo, su hijo y algún que otra relación pasajera, que nunca pasaron a mayores.