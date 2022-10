Qué es de la vida de Sabrina Sabrok, la voluptuosa modelo que se peleó con todos

Lo cierto es que, en la actualidad, Sabrina se encuentra alejada de los escándalos y actualmente le dedica sus días a su pasión por ser cantante y a su profesión de actriz pornográfica.

Desde Texas, donde se encuentra viviendo accedió a una entrevista con el Diario Clarín, en donde cuenta parte de su vida actual. En dicha nota, Sabrina nos comenta, por ejemplo, que sus senos pesan más de 8 kilos y que llegó a operarlos al menos una vez al mes durante una época de su vida.

“Pienso seguir haciéndome operaciones porque me quiero ver bien. Me cuido constantemente, soy vegana, no tomo alcohol, no fumo ni me drogo, y tampoco estoy al sol”, responde Sabrina al ser consultada acerca de que si las cirugías estéticas ya habían llegado a su fin para ella.

“Yo no sabía quién era ese señor ni lo que había dicho de los mexicanos. Alguien me lo dijo antes de salir al aire, creo que fue mi bailarín. Entonces sentí el impulso de hacer lo que hice cuando terminé de bailar. Estaban las filas con todos los participantes y sentí ese impulso. Como que sentí que una voz me lo dijo, como que alguien me dijo ‘hazlo’. Y yo no lo dudé porque estaba caliente con lo que me habían dicho antes de salir al aire” dijo Sabrok al recordar el escupitajo que le propinó a Lafauci.

“Tuvo mucha repercusión. Se nos ocurrió hacerlo porque estaba como en un bajón, con depresión, y una bruja dijo que necesitaba el exorcismo. Esa misma tarde hicieron los trámites para llamar al cementerio, donde hicimos el exorcismo, y convocaron a la prensa para la medianoche. Fue rápido y sin pensar, aunque también fue otra manipulación porque tengo esquizofrenia y la gente por salir en la prensa te dice "vamos a hacer esto, se te metió el diablo". A la gente le gusta y las personas que hicieron eso salieron en todos lados, hasta en los "noticieros serios", contó la artista al ser consultada sobre el exorcismo al que se sometió en 2014.

Por último, al referirse sobre su incursión en el mundo pornográfico, dijo que: “Todos pensaban que yo ya hacía porno por mi programa sobre sexo que había hecho y que se veía en todo el mundo, por las cinco tapas de Playboy y también por mi imagen, las tetas y el cabello rubio. Entrevistaba a gente del porno y muchos querían que yo haga, yo siempre aclaraba que nunca había hecho”.

Sabrina vive en el norte del continente americano junto a su esposo Alexandro, de nacionalidad mexicana, y la familia de él. Y la última noticia que conocimos de ella es que se sometió a una cirugía de rejuvenecimiento vaginal. Otra más de sus particulares intervenciones quirúrgicas