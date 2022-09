¿Qué está comprando la gente en la Feria del Libro de Neuquén?

"Está buenísimo que puedan venir las escuelas y recorrer, tal como lo venían haciendo otros años. Es lindo ver el entusiasmo de los chicos. Nosotros tenemos una sección de literatura infantil y siempre está bueno ver la sorpresa de la gente cuando tenés un libro que está buscando hace tiempo. Eso es mérito de la Cámara que ha mandado buenos títulos. Lo mismo pasa con otros lugares. Vi muchos stands muy completos, con mucha variedad de editoriales", postuló.

Al ser consultado sobre las publicaciones más solicitadas o vendidas, Riveiro remarcó que al ser tan amplia la oferta, no hay propuestas que se destaquen a nivel de convocatoria. Lo que sí, advirtió que el público que se acerca a los stands lo hace con una idea previa de lo que se quiere llevar.

SFP Feria del libro expositores (01).JPG Sebastian Fariña Petersen

"No hay algo favorito. Muchos vienen con una fotito del libro que están buscando, títulos que ven en la tele porque tienen buena promoción. Otros miran, recorren y luego vuelven. Hay buenas ventas, sobre todo el fin de semana. Acá se han llevado varios libros de Pablo Bernasconi, Malfalda y otros clásicos. También tenemos una colección de cinematografía, cine documental que todos miran", comentó, antes de mencionar la buena recepción que está teniendo el sector de comics que tiene su espacio e incluso un stand específico de ese género.

"En esta feria podés ver un montón de opciones que antes no llegaban. No digo que sea todo bueno, hay mucha literatura best seller, pero hay variedad. Los libreros se han preparado para esta feria y hay mucha competencia", planteó.

No obstante, señaló que no observa diferencia de precios entre un espacio y otro. "Las editoriales han dado un precio de venta y se respeta. Lo que sí, hay convenios. Acá la Cámara hizo uno con Colisión y todos los libros de una colección los vendemos a 600 pesos. Algunos de los títulos son de autores locales", resaltó.

Por último, Riveiro recordó que el año pasado el evento fue organizado con poco tiempo, por lo que muchos de los expositores se quedaron afuera. "Se supo que se hacía tres días antes, así que la mayoría de las editoriales nacionales no vinieron porque no alcanzaron a mandar material. Incluso los libreros de la zona se enteraron tres días antes. Entonces no hubo mucha oferta de libros. Comparado con eso, este año viene muchísimo mejor", sostuvo desde la global principal, sin poder soslayar las bajas temperaturas que, tanto el pasado fin de semana como este lunes, hicieron menos amena la fiesta de los libros. "Es un déficit que no haya calefacción con estos días tan fríos, podrían haber previsto un poco eso", deslizó.