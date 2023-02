Qué fue de la vida de Germán Kraus, el galán de los 90

“A riesgo de parecer demagógico, yo hice temporada en San Rafael con “No hay dos sin tres”. Si no hubiera sido Mendoza, tal vez no hacía temporada. Porque la experiencia ha sido maravillosa y sobre todo a esta altura del partido, uno no espera demasiado reconocimiento. Pero sí lo que necesito es ese afecto sincero del público. Y lo logré en Mendoza. Y me reconforta muchísimo y me dan ganas de subirme al escenario”, reveló el actor en una entrevista reciente, cuando estaba presentando su nueva obra “Andate amor mío”.

Sobre el porque se alejó de la televisión y abrazó la comedia en los teatros, el actor aseguró que lo considera un arte más real que el drama.

“Hace muchos años me dedico a hacer comedia. Es un género importante, tal vez menospreciado como un género menor, pero no lo es. Hay buenas y malas comedias, pero hay una definición que me causa gracia: ‘Una comedia es un drama contado un mes después’. Y la comedia tiene eso, una visión de la realidad con humor. Pero para que la comedia sea genuina tiene que partir de parámetros reales. A veces más reales de los que propone un drama”, explicó Germán Kraus.

Germán Kraus 2.jpg

Sobre si volvería a la televisión, el actor no le cerró las puertas del todo, pero admitió que debería ser una oferta demasiado tentadora para que quiera volver.

“La verdad que no, no tuve ninguna oferta que me interese. Y estoy en una etapa de la vida y del camino, que me gusta estar tranquilo. La propuesta de la tele hoy es muy exigente, los estudios de grabación están lejos de donde vivo, con dos horas de viaje mínimo. Además ahora hay más tecnología, pero los tiempos de grabación son más extensos, hoy estás doce horas para grabar un capítulo. Y antes se grababan dos capítulos por día. Tal vez si aparece algún proyecto que me interese, lo haré”, cerró.