¿Qué hará Messi? Jordi Alba se va de Barcelona y libera más millones en salarios

Barcelona sigue bajando sus gastos para cumplir con el fair play financiero y apunta al regreso de Lionel Messi. En este caso es por la salida de otro peso pesado que decide dejar el club. Tras el anuncio de Sergio Busquets, este miércoles se supo que Jordi Alba no formará parte del conjunto culé luego de 11 temporadas. El lateral izquierdo fue capitán en la última campaña donde los dirigidos por Xavi Hernández se consagraron campeones.

❤️ GRÀCIES ❤️ GRACIAS ❤️ THANK YOU ❤️ pic.twitter.com/2pARAdY02j

Por otra parte, Alba compartió equipo con Messi y Javier Mascherano en cuanto a los argentinos. El lateral tiene una gran relación con Lionel, al igual que Busquets. Es de público conocimiento que el Al Hilal de Arabia tiene intenciones de reunirlos a los tres amigos por una suma millonaria en su liga de origen.

Es decir, la salida de Jordi Alba no necesariamente implica una noticia positiva para Barcelona, porque el club no tiene la aprobación de la Liga de España para contratar a Messi. Además, tampoco está Gerard Piqué y no queda ninguno de sus "viejos conocidos" en el plantel actual del conjunto de Xavi.

Por lo pronto, la salida de Lionel de PSG es un hecho cuando finalice la temporada. Las certezas sobre su futuro se conocerán una vez terminada su participación en Francia, pero es clave que Barcelona prepare el terreno.

Messi vivió desde los 13 años en Barcelona, donde tiene su casa a la que va seguido y sus hijos nacieron allí.

De todas formas, no alcanza con los deseos mutuos, es indispensable que se resuelva la cuestión económica para concretar la vuelta del rosarino.