Qué hará Santi Maratea si sobra plata en la colecta de Independiente

“El 5% que mencioné anteriormente no es para mí, es para pagar los gastos del fideicomiso. La Comisión Directiva tampoco se va a llevar un porcentaje y no hay un vínculo de cuentas bancarias ni nada. Es muy de chorro pensarlo así, todo esto va a pasar por Mercado Pago. Si sobra dinero, irá destinado a las inferiores del club”, explicó el influencer.

Además, dio algunas pautas para que no haya problemas a la hora de donar. “Estamos recomendando que no transfieran por el alias sino por el CVU, ya que hay mucha gente que puso alias falsos. En mi Instagram y en mi Twitter van a poder encontrar todos los datos para transferir desde donde quieran”, explicó.

Santi Maratea rojo 2.jpg

“Hay links para poder transferir desde Mercado Pago 4.000 pesos, 8.000, 16.000 o 32.000. Y si no, con el CVU, lo que quieran transferir”, contó Santi Maratea antes de agregar: “Legalmente nadie puede tocar esa plata más que yo. No hay chance. Que se queden tranquilos”.

Finalmente, el influencer se refirió a Pepé Santoro, histórico jugador de Independiente y quien lo acompañó en la conferencia de prensa que dio para presentar la colecta. “Lo amo. Me emocionó muchísimo escucharlo. Mucha gente me está hablando pero yo solamente lo escucho a Pepé. Me encanta haberlo conocido”, reveló.