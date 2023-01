¡Qué jovencita! Este fue el primer trabajo de Virginia Gallardo en televisión que nadie recuerda

Virginia Gallardo tiene mil batallas en la televisión argentina, supo ser de todo, conductora, panelista, participante de reality, mediática, no tiene problemas en pelearse con otras celebridades al aire y hasta por la televisión terminó estudiando economía con Javier Milei, en resumen, no hay reto que asuste a la artista si es frente a una cámara, algo que demostró desde sus inicios en la televisión.

Obviamente, como ocurre habitualmente con este tipo de publicaciones, el posteo se llenó de mensajes, la mayoría de felicitaciones, aunque la polémica no tardó en llegar.

Gallardo 2.jpg

“¡Me hiciste volver a mi adolescencia Vir! En el secundario tenía a mi prima que era mi compañera y es sordo-muda. Con ella y su profesora aprendimos la lengua de señas y en un acto representamos está canción con lengua de señas, ¡Desde ahí no se me olvidó más y aprendí a comunicarme con ella!”, escribió una usuaria.

Sin embargo, también le llegaron críticas por su manera de interpretar las señas: “Hermosa intención, pero una persona Sorda puede no entenderla. No está interpretado correctamente. Se necesita el asesoramiento de una persona Sorda”, “Si, es el intento de ser inclusivo… pero lamentablemente eso es español señado, un sordo quizá no lo entienda”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron sus seguidores más expertos en el tema.