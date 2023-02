"Arrancamos con colectivos muy lindos, pero vamos a ver más adelante porque las líneas anteriores eran un desastre, cada dos o tres horas pasaban los coles. Uno está pagando un pasaje, no es que me llevan gratis. El año pasado fue un desastre, esperemos que estas líneas nuevas anden en tiempo y forma", aseveró a LMNeuquén Bety, vecina del barrio Los Polvorines.

DSC_8346.JPG

Aún las paradas no cuentan todas con la cartelería indicadora de qué líneas paran, y esa fue la mayor duda de los usuarios en esta primera jornada

Para confirmar los cambios y saber dónde ir, la recomendación desde el Municipio capitalino es ingresar a la página web o descargar la app en el teléfono celular con toda la info. Además se pueden consultar cambios de recorridos y paradas a los equipos de trabajo distribuidos en 14 puntos estratégicos de la ciudad, que se identifican con sus pecheras verdes.

Jorge García, vecino del barrio Villa Ceferino, esperó la línea 6 de colectivo en el Parque Central. "Esperemos que anden más a horario, porque antes eran muy distanciados. Pasaban cada una hora", aseguró.

SFP Nuevos empresa de trasnporte colectivos (24).JPG Sebastian Fariña Petersen

Celeste, del barrio Confluencia, estuvo quince 15 minutos aguardando la línea 8 en el Parque Central. Para ella es importante que estos cambios generen más frecuencias en los colectivos. "También espero que se cuiden, que no aparezcan todos rayados en unos días", sumó.

Otra vecina del barrio La Sirena contó a LMN que tomó la línea 4 para llegar al centro y que notó los cambios en el recorrido.

"Dio una vuelta larguísima porque dijo que estaban rotas algunas calles. Antes venía por Alcorta y enseguida me dejaba en el centro, y ahora no sé para dónde tengo que ir para volver a mi casa. Estoy en sarmiento y Avenida y no hay ninguna cartelería", comentó la mujer.

DSC_8327.JPG

Otra mujer que subió a la unidad en la esquina de Tierra del Fuego y Belgrano contó que se había fijado en la aplicación sobre el horario del colectivo y que había pasado a tiempo.

"Me parecen re lindos, el horario súper bien, y re rápido, por llegar a horario a trabajar. Son súper nuevos y mucho más cómodos", aseguró.

SFP Nuevos empresa de trasnporte colectivos (16).JPG Sebastian Fariña Petersen

Qué opinan los choferes

Para los choferes esta jornada también era importante. Lucio, uno de los colectiveros, contó a LMN que arrancó en el primer turno del servicio 4 a las 5 de la mañana. Para destacar consideró que es muy importante cuidar las nuevas unidades y "andar tranquilo".

"Más cómodos y más ágil. Tienen aires acondicionado, aunque aún no lo prendí porque está un poco fresco. Los usuarios están contentos, pero les afectó un poco los cambios de recorrido. No pasa por el Hospital Regional y el Hospital Bouquet Roldan que la gente del Oeste lo necesita mucho, por eso recibí muchas quejas", relató.

En su primer recorrido pudo observar que aún falta mucha cartelería indicadora. "En la Entre Ríos vi un cartel del 4, pero tienen que poner más donde ya no pasamos, por ejemplo por la calle Mendoza", aclaró el trabajador del volante.