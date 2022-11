¿Qué pasó con el mural dedicado a Maradona que dibujó Rep en Neuquén?

mural rep maradona1.jpeg Este martes al mediodía el mural que hizo Rep en homenaje a Maradona comenzaba a ser cubierto con pintura blanca.

Consultada por LMNeuquén, María Pasqualini, secretaria de Empleo y Capacitación de la Municipalidad de Neuquén, aclaró que debido a las tareas de reparación y pintura que se están llevando adelante en el Museo Nacional de Bellas Artes se tomó la decisión de cubrir con pintura blanca el mural "ya que la pared de ese espacio donde estaba el dibujo se encontraba llena de humedad por las constantes pérdidas de agua y teníamos que repararla". "Sabíamos de esta situación, pero pensábamos que la humedad no iba a afectar tan pronto las paredes. Si no reparamos la pared, al poco tiempo comienza a descascararse y el dibujo no iba a poder apreciarse". explicó.