Mariela, cuñada del fallecido, aseguró que no saben qué fue lo que pasó y que se van a reunir en las inmediaciones del CEF ya que "lo quieren abrir como si todo estaría normal, pero algo anormal pasó" .

"Mi cuñado era una persona sana, deportista, y vital, no nos saben decir qué pasó, fue todo muy desprolijo, mi hermana me llama desgarrada diciendo que la llamaron del CEF diciendo que su esposo había fallecido, ni siquiera le pidieron que se acerque", contó angustiada la mujer a LU5 .

ON - Ahogado pileta CEF 4 (4).jpg Omar Novoa

Según aseguró la mujer, desde la institución educativa les informaron que el fallecimiento había sido producido por un "paro cardíaco", pero la autopsia dijo más tarde que era por "ahogamiento".

"Cuando llegó mi hermana con sus hijas lo encontraron tirado en el piso, con una toalla en el pecho y otra en los pies, ella lo sintió calentito, pero le dijeron que no habían podido hacer nada, que el SIEN llegó 20 minutos después y que no tenían desfibrilador, pero también otras personas nos dijeron que no lo reanimaron como debían, que de repente lo vieron flotando en la pileta", afirmó en declaraciones periodísticas.

ON - Ahogado pileta CEF 4 (7).jpg Omar Novoa

Por las dudas que les representa la muerte de este hombre, sus familiares exigen saber qué pasó y piden justicia por él y para que no vuelva a pasar en ninguna institución. "Mi cuñado hacia más de 10 años que hacia natación, se supone que tiene que haber un guardavidas en el lugar para evitar cualquier situación, ya que si bien saben nadar les puede dar un calambre, o algo", insistió Mariela.

"Hoy le toca a mi cuñado ser mártir, con toda la vitalidad que tenía, con toda la vida por delante. 50 años, hacía bicicleta, caminata, trabaja en Obras Públicas e iba todos los días caminando", describió la mujer, y aseveró: "Esta institución en estas condiciones no pueden funcionar".

ON - Ahogado pileta CEF 4 (6).jpg

Qué dijo el Gobierno

El ministro de Gobierno y Educación de la provincia, Osvaldo Llancafilo, se refirió este miércoles a la muerte de este hombre, alumno de natación del CEF 4 y aseguró que desde el gobierno esperan por las definiciones de la Justicia para saber si existió una negligencia por parte del personal y si es necesario aplicar sanciones.

Llancafilo evitó hacer declaraciones del caso y agregó que hay que ser respetuosos de los procesos de la Justicia, que lleva adelante una investigación para determinar si se aplicaron de forma adecuada los protocolos para resguardar la seguridad de las personas que aprenden natación en ese complejo.