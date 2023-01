Qué pasó realmente entre la China Suárez y Wos

“No se la vincula a la China con Wos ahora. Fue en una etapa de conflicto que trajo que se separan en algún momento”, agregó en ese momento la panelista.

Fue allí que desde las redes sociales empezaron a tejeer miles de teorías, que incluían la tapa del disco de Wos llamado Caravana, en donde se lo puede ver al joven delante de un motorhome prendido fuego, imagen que hizo que muchos evocaran el polémico episodio de la palta en donde Pampita habría encontrado a la China Suárez y Benjamín Vicuña juntos en un motorhome.

China Suárez Wos 2.jpg

En ese momento fue Marcelo Polino, íntimo amigo de la actriz quien negó todo: “Eugenia me dijo que están inventando un montón de cosas. Me dijo que no pasó nada de lo que se dice, y que siguen siendo siendo familia. ‘Estamos en paz, no hubo terceros en discordia’, eso es lo que más quería remarcar”.

La realidad es que todo el mundo lo creyó ya que parecía poco probable que Wos y la China Suárez hayan salido, teniendo en cuenta la diferencia de edad entre ambos y que en ese momento parecía poco probable que la actriz se vinculara con el mundo del trap. Situación que terminó pasando pocos meses después, cuando la ex Casi Ángeles empezó un romance con Rusherking.