¿Qué precio tendrá el chivito criollo para las fiestas de fin de año?

En diálogo con LMNeuquén, Ramiro de carnicería Muca, contó: "Justo vengo de reunirme con los crianceros de Chos Malal. Ayer estuve todo el día con ellos, recorriendo la zona. Recién están subiendo la veranada. Mi idea era tener una noción del valor. El tema es que, más allá de que sepamos cuál va a ser el valor con el que los van a comercializar, aún tenemos que cotizar el transporte, el camión jaula que los va a buscar al campo, el que los va a llevar al frigorífico, la tasa faena -que todavía no está en marcha- y el transporte hasta acá. Así que al día de hoy no tenemos un valor claro", planteó. No obstante, apostó que la unidad entre los 7 y 9 kilos no bajarán de 17 mil o 18 mil pesos.

Por su parte, Matías de Carnicería Lo de Carol manifestó: "Todavía no tenemos los chivos nuevos porque están muy chicos y los precios en el campo todavía no están muy claros. Algunos piden una cosa, otros, otra cosa. El domingo vamos a hacer un primer viaje, vamos a buscar más corderos que chivos porque, el general, los chivos están muy chicos".

chivito corte carniceria generica

El dueño del comercio ubicado en José Fava 454 estimó que el rango de precios que se manejará rondará entre 15 y 18 mil pesos para chivos de unos 8 kilos, "que es lo que más abunda en un buen año".

"Depende de muchos factores. Aún no tenemos un precio fijo, hay una variante de 2 mil pesos y hace variar el costo. Tenemos que hacer la cuenta también del combustible que vamos a gastar, aún no sabemos el precio de la faena", subrayó.

Al hablar de otros hits en los menúes de fin de año calculó que el cordero tendrá un valor aproximado de 1.800 o 2 mil pesos el kilo, y que un costillar de 8 kilos costará unos 19 mil pesos. "En comparación con el chivito, el costillar rinde mucho más. Con un chivito de 8 kilos, comen 7 u 8 personas. Con un costillar, 12 o 13 personas", aclaró.

Desde Supermercado Capriolo contaron que actualmente están vendiendo a 16.900 pesos el chivito de 10 kilos y 9.900 pesos los de seis kilos. Desde ya apostaron que los valores aumentarán ya entrado diciembre.

Cabe destacar, que le pasado fin de semana el chivito faenado se vendía a 14 mil o 15 mil pesos en la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción celebrada en Chos Malal.

La comparación con 2021 y 2020

El año pasado, para Navidad, el precio del chivito criollo no bajaba de los 10 mil pesos. En tanto en el 2020 se vendía entre 6 y 7 mil pesos, es decir un 50% más barato. En el 2021 hubo un agravante que se trasladó al precio: no llovió en algunas zonas durante muchos meses, la falta de pasturas alteró las pariciones y, como consecuencia, hubo menos animales y más chicos.

¿Cómo viene la demanda?

Los tres comercios consultados coincidieron en destacar la consultas de la gente. A la hora de hablar de los pedidos, Capriolo dijo que no implementa esa modalidad dado que cuenta con un stock permanente.

Por su parte, Muca y Lo de Caro, dijeron que mucha gente se acerca a preguntar pero que son pocos los que encargan. "Igualmente nosotros aún no movimos las redes sociales. El tema es que al no tener asegurado el stock, no podemos salir a vender algo que no tenemos", esgrimió el referente de la carnicería Río Desaguadero 602.

A su turno, Marías de Lo de Caro agregó que, por la delicada situación económica que atraviesa la Argentina - signada por la inflación- este año será "atípico". "No vamos a comprar tantos chivos y corderos porque después hay que venderlos y la situación no es para nada buena. Ojalá que me equivoque, pero todo pinta que será así", dijo y puntualizó que mientras en otras épocas se aseguraban un stock de 2 mil, 2.500 chivos, este año ese número se reducirá a 1.300 unidades.