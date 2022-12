¿Qué productos aumentaron más de precio en noviembre?

Por otra parte, la Canasta Básica Total aumentó su costo a $171.498, lo que significó un aumento del 1,79% en comparación al mes de octubre. De esta forma, una familia promedio de cuatro integrantes necesitó más de $170.000 para poder llegar cómodamente a fin de mes y no caer en la línea de la pobreza.

Para poder cubrir los gastos de alimentación se necesitaron $76.221, que fue el total de costo de la Canasta Básica Alimentaria en noviembre y representó un aumento mensual del 2.24%.

Con respecto a estas cifras, Sebastián Íbalos, Director del ISEPCi Neuquén, detalló que "los alimentos no pararon de incrementar su valor en ningún mes del año". En el caso de noviembre, marcó que "hay productos básicos como la manteca, la banana o el pollo que duplicaron y hasta triplicaron su valor respecto al año pasado, pero no sucedió lo mismo con el salario, por eso vemos mayor cantidad de personas que no llegan a fin de mes”.

En cuanto a los rubros, en noviembre se necesitaron $34.470 para comprar productos de almacén, lo que equivale a un incremento del 5,02% mensual. Los productos que mayor aumento registraron fueron el puré de tomates en un 20%, las galletitas saladas un 16,12% y la manteca un 15%.

Por otro lado, los productos de verdulería incrementaron 4,44% con un costo total de $16.208. Los aumentos más notorios del rubro fueron la banana (28,53%), la pera (20%) y la acelga (18,49%).

Por último, la mercadería correspondiente al rubro carnicería mantuvo su tendencia de baja durante noviembre, de esta forma la variación mensual que se registró fue -2,54%. Sin embargo, hubo cortes que sí incrementaron su valor como el hígado (15%), el pescado (10,51%) y espinazo (6,25%).