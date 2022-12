Qué reveló la segunda autopsia al cuerpo del ministro de Catamarca

Fuentes de la gobernación de Catamarca consultadas por La Nación habían considerado “poco probable” una caída accidental por “el tipo de factura en el hueso occipital y algunos hematomas en la cara” que tenía el ministro. En base a eso, surgió que se inclinarían hacia la teoría de que fue víctima de un homicidio.

En tanto, el fiscal Laureano Palacios, que instruye la causa, indicó, según el diario El Ancasti: “Trabajamos con la División de Homicidios todo el tiempo que hizo falta. No hubo ningún accionar negligente por ninguna de las partes. No son concluyentes las pericias, lo que sí es contundente es el golpe en la cabeza. No están claros los hechos”.

Además, destacó que en un primer momento no se evidenciaron signos de violencia en el domicilio del funcionario fallecido, en el barrio Parque América de Catamarca capital, y descartó que se trate de un hecho de inseguridad. “No había violentada ninguna cerradura. Hay prueba por producir, los hechos no están claros”, detalló.

“Hay varias líneas de investigación, no se descarta ningún móvil”, agregó. Incluso sostuvo que la Justicia “siempre barajó” la hipótesis del homicidio y que por eso se ordenó un segundo procedimiento de autopsia, que determinó que Rojas habría fallecido entre 25 y 30 horas antes de que lo encontraran muerto, el domingo por la mañana.

Dentro de las medidas que dictó la Justicia, ordenaron la inspección corporal del hijo que encontró a su padre fallecido. Por su parte, en el portal La Unión Digital contaron que las sospechas sobre el hijo del ministro comenzaron porque habría signos de que el cuerpo pudo haber sido higienizado y movilizado hasta donde estaba cuando llegaron las autoridades.

El abogado de la familia de Rojas también abonó la teoría de que se trataba de una muerte violenta y no de un paro cardiorrespiratorio.